LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Silvia Semeraro mina vagante nei +61 kg di kumite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’oro di Luigi Busà – La carriera di Luigi Busà – Le parole di Luigi Busà

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza, ed ultima, giornata di gare per quanto riguarda il torneo di karate dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Dopo la medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel kata, e il meraviglioso oro di ieri di Luigi Busà nel karatè -75kg, oggi l’Italia si gioca la carta Silvia Semeraro nel kumitè +61kg, con la chance di poter lottare ancora per un podio.

La nostra portacolori entrerà in azione alle ore 7.00 italiane nella Pool A, nella quale si sconterà, in ordine di tempo, con la giapponese Ayumi Uekusa, con la kazaka Sofya Berultseva, l’azera Iryna Zaretska e la turca Akyol Hocaoglu. La karateka italiana cercherà di stupire, per proseguire il suo ottimo percorso intrapreso con il torneo Pre-Olimpico di Parigi.

La giornata del Nippon Budokan di Tokyo scatterà alle ore 7.00 con il primo incontro di giornata che vedrà in azione proprio Silvia Semeraro nel kumitè +61kg. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del karate.

Foto: CONI