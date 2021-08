LIVE Italia-Serbia, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: il Settebello sfida la bestia nera senza paura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i quarti di finale del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente ci siamo, è arrivato il momento degli scontri diretti, chi vince vola in semifinale, chi perde saluta il torneo e la possibilità di vincere una medaglia. L’Italia si trova davanti uno degli avversari più ostici, negli ultimi 10 scontri diretti 7 sono state le vittorie per la Serbia e solo tre quelle degli azzurri, ma si vuole continuare a sognare quell’oro che manca da Barcellona ’92 bisogna battere tutti!

L’Italia si presenta al torneo olimpico come campione del mondo in carica, ancora in questa rassegna a cinque cerchi non si è visto il Settebello del 2019, ma comunque le impressioni sono state buone. I ragazzi di coach Sandro Campagna hanno concluso il proprio girone in seconda posizione, con 8 punti totali, frutto di tre vittorie e due pareggi, nei 5 match disputati fino ad ora l’Italia ha dimostrato di avere una delle difese più forti al mondo, ma ha sempre fatto un po’ di fatica in attacco con l’uomo in più, sarà determinante risolvere questo particolare per portarla a casa oggi. La Serbia è invece arrivata terza nel proprio girone, con 6 punti e ben due sconfitte contro Croazia e Spagna, ma non facciamoci ingannare, perchè gli slavi sono delle vere rogne e batterli sarà tutt’altro che semplice. La vincente di questa sfida incontrerà in semifinale una tra Spagna e Stati Uniti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i quarti di finale del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 11:20!

Foto: LaPresse