LIVE Italia-Argentina, Olimpiadi volley in DIRETTA: dentro o fuori, in palio la semifinale!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, quarto di finale del torneo di volley delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una sfida classica del volley mondiale, con tanti precedenti che vale un posto in semifinale. La Nazionale di Gianlorenzo Blengini finora ha convinto a sprazzi e ha la possibilità di centrare l’obiettivo della vigilia: le semifinali.

Gli azzurri finora hanno perso solo contro la Polonia, ottenendo quattro successi che hanno fruttato il secondo posto nel girone. Va ritrovata la diagonale: Giannelli non è al meglio dopo l’infortunio che lo ha bloccato alla vigilia della sfida con la Polonia e Zaytsev è rimasto a riposo nella partita con il Venezuela per recuperare dal piccolo infortunio alla mano subito contro l’Iran. Blengini si affiderà alla formazione titolare in una partita da dentro-fuori che nasconde tante insidie.

L’Argentina arriva galvanizzata a questa sfida per essere riuscita ad eliminare gli Stati Uniti ed essere entrata tra le prime quattro nel girone, cosa tutt’altro che scontata alla vigilia. Il direttore d’orchestra, neanche a dirlo, è una conoscenza degli appassionati italiani e risponde al nome di Luciano De Cecco che sta giocando un torneo olimpico di altissimo spessore. La rivelazione in attacco si chiama Bruno Lima, l’opposto argentino che è in testa a tutte le classifiche di rendimento del torneo olimpico.

Al centro un altro giocatore che in Italia è molto conosciuto e di grande sostanza come il centrale di Civitanova Sebastian Solé, che sta disputando un buon torneo, ma la vera rivelazione è il centrale Augustìn Loser, 24 anni, punto fermo del Tourcoing. In banda un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Facundo Conte, figlio d’arte di quell’Hugo che fu attore protagonista dell’ultima grande Argentina del volley, che gioca in Brasile nel Sada, ed Ezequiel Palacios, che gioca nell’Isola di Formosa. Arriva dal campionato italiano anche il libero, Santiago Danani, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Padova

