Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e la ceca Petra Kvitova, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada, in programma come terzo match a partire dalle ore 18 italiane sul Court Rogers. Indicativamente, dunque, l’incontro dell’azzurra potrebbe cominciare nella seconda serata italiana, ma tutto dipenderà dalla durata dei match precedenti.

L’azzurra battuto nei primi due turni di Montreal Elise Mertens e Nadia Podoroska, confermandosi in ottima condizione dopo la stagione su erba e le Olimpiadi di Tokyo che l’hanno vista raggiungere i quarti di finale. la qualità del gioco attuale della tennista marchigiana potrebbe infastidire non poco la numero 7 del ranking mondiale Petra Kvitova che parte comunque con i favori del pronostico, nonostante una prova non troppo convincente nel turno precedente contro Fiona Ferro, nel quale la ceca non è apparsa al meglio della propria forma fisica.

La sfida sarà disponibile sarà trasmesso in diretta tv (in chiaro) su SuperTennisTV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv.

Foto: LaPresse