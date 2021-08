LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le Farfalle a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia vuole essere grande protagonista con le sue Farfalle, che puntano essere tra le migliori per poi giocarsi una medaglia nella giornata di domani. Alessia Maurelli e compagne, reduci dal secondo posti ai recenti Europei, hanno tutte le carte in regola per distinguersi e si preannuncia grande spettacolo in pedana.

Russia e Bulgaria sembrano avere una marcia in più, ma le azzurre se la giocano alla grande. In lotta per qualcosa di importante anche Israele, Azerbaijan, Ucraina, Bielorussia, Giappone. Tutte le squadre dovranno cimentarsi con i due attrezzi (5 palle, nastre e clavetti), al termine dei quali verranno sommati i punteggi e si determinerà la classifica generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni all-around per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli