Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia si stringe attorno alle sue amate Farfalle, pronte a dare la caccia a una medaglia all’Ariake Gymnastics Centre. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per puntare al podio e regalare uno degli ultimi allori di questi Giochi alla nostra delegazione. Oggi si conclude la rassegna a cinque cerchi e le ragazze di Emanuela Maccarani vogliono piazzare la ciliegina sulla torta dall’alto del loro talento.

Alessia Maurelli e compagne si presentano all’appuntamento col terzo punteggio di qualifica. Sulla carta Russia e Bulgaria sembrano imbattibili (salvo errori clamorosi), ma per il bronzo sembra esserci margine: le nostre portacolori se la dovranno vedere in particolar modo con Israele, Ucraina, Bielorussia e Giappone (queste ultime due si sono salvate in qualifica per una manciata di decimi). Si preannuncia grande spettacolo, servono due esercizi perfetti per sognare in alto: cinque palle, cerchi e clavette.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around per gruppi di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 04.00. Buon divertimento a tutti.

