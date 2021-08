LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Baldassarri e Agiurgiuculese a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si parte con le qualificazioni delle individualiste. L’Italia sarà protagonista con due ginnaste: Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Le due azzurre saranno impegnate a partire dalle ore 03.20 italiane, sui quattro attrezzi. L’obiettivo delle nostre portacolori è di qualificarsi alla finale all-around, aperta esclusivamente alle migliori dieci atleti. Missione non semplice per la romagnola e la friulana, che in stagione hanno faticato a livello internazionale e che puntano a brillare nell’appuntamento più importante.

Le grandi favorite per l’oro sono le gemelle russe Dina e Arina Averina. In lizza per le posizioni di vertici ci sono anche le bulgare Katrin Taseva e Boryana Kaleyn, le israeliane Linoy Ashram e Nicol Zelikman, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, senza sottovalutare le statunitensi Evita Griskenas e Laura Zeng. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.20. Buon divertimento a tutti.

Foto: Pier Colombo