LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari guerriera di Mameli, è la sfida campale al destino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si preannuncia una giornata campale per la ginnastica artistica, oggi vengono assegnati tre titoli all’Ariake Gymnastics Centre e ne vedremo davvero delle belle. L’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari, che va a caccia della medaglia a cinque cerchi al corpo libero: dopo un inseguimento durato tutta la vita e infrantosi in due amari quarti posti nelle ultime due edizioni, la bresciana scenderà in pedana nella terra nipponica per agguantare finalmente il podio più agognato della carriera.

La Farfalla di Orzinuovi si presenta con il miglior punteggio di qualificazione (14.166) e sogna in grande, vuole toccare il cielo con un dito e ha nelle gambe un esercizio da favola. Sulle note di “Con te partirò” l’azzurra è pronta a emozionare le giurie e a convincerle della bontà della sua prova, oggi vuole fare pace con se stessa e quello che a Londra 2012 e Rio 2016 le è stato tolto anche con un po’ di ingiustizia. Le sue diagonali acrobatiche sono eccellenti, ma andranno stoppate. Si può fare la differenza con espressività e artisticità in un contesto particolarmente equilibrato e livello in cui è assente Simone Biles.

Fanno paura la completezza della brasiliana Rebeca Andrade e della russa Angelina Melnikova, spaventa la superba acrobatica della statunitense Jade Carey, non fa dormire sonni tranquilli la britannica Jessica Gadirova, la giapponese Mai Murakami può creare dispiaceri in casa, la russa Viktoriia Listunova è una spina nel fianco. Ma Vanessa Ferrari ha tutti i numeri a disposizione per regalarci una vera e propria magia. La sua gara inizierà alle ore 10.57 ed è collocata tra le due finali maschili di giornata, ovvero gli anelli e il volteggio (senza italiani).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021, con quella al corpo libero in cui è impegnata Vanessa Ferrari: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 13.00 circa. Buon divertimento a tutti.

