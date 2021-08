LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: torna Simone Biles! Guan imbattibile? Ultime Finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Simone Biles torna in gara dopo lo stop

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi si concludono i Giochi per quanto riguarda la ginastica artistica, si assegnano gli ultimi tre titoli: parallele e sbarra per gli uomini, trave per le donne. C’è grande attesa all’Ariake Gymnastics Centre perché torna in gara Simone Biles: a una settimana di distanza dal clamoroso ritiro durante la gara a squadra e dopo aver rinunciato ad all-around, volteggio, parallele, corpo libero a causa di problemi psico-motori e Twisties, la statunitense decide di rimettersi in gioco.

La 24enne sarà competitiva? Sarà ancora in grado di poter battagliare per le medaglie o è ancora in difficoltà? Saprà controllare il proprio corpo in volot come desidera? Interrogativi che avranno una risposta attorno alle ore 11.00. Ricordiamo che l’icona della Polvere di Magnesio è Campionessa del Mondo in questa specialità e conquistò il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016. La grande favorita della vigilia è la cinese Chenchen Guan, capace di un surreale 14.933 in qualifica. A piazzare la stoccata potrebbe essere anche la rumena Larisa Iordache, ma ci si attende molto anche dall’altra cinese Xijing Tang e dalla statunitense Sunisa Lee (oro all-around). La canadese Ellie Black e la russa Vladislava Urazova sono potenziali outsider, da considerare la brasiliana Flavia Saraiva.

Alla sbarra si preannuncia un dominio del cinese Jingyuan Zou, mentre alla sbarra parte davanti a tutti il giapponese Daiki Hashimoto (oro all-around). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 12.30 circa. Buon divertimento a tutti.

