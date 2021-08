LIVE Francia-Stati Uniti, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: i transalpini ci credono, Team USA per il quarto oro di fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Francia-Usa, finale del torneo di basket maschile, il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Francia, finale del torneo olimpico di basket maschile. Alla Saitama Super Arena di Tokyo Team USA andrà a caccia della quarta medaglia d’oro consecutiva nel gioco della palla a spicchi.

Dopo la sconfitta all’esordio subita proprio per mano dei transalpini, gli uomini di coach Gregg Popovich sono stati protagonisti di un percorso lineare fino a questo ultimo atto. 120-66 all’Iran e 119-84 alla Repubblica Ceca nelle altre due gare di un girone chiuso al secondo posto. Poi la vittoria con la temibile Spagna ai quarti (95-81) e con l‘Australia in semifinale (97-78) con 23 punti di Kevin Durant e 20 di Devin Booker a guidare la rimonta dopo il 45-42 in favore degli aussie a fine primo tempo.

La Francia di coach Vincent Collet cercherà dunque l’impresa di sconfiggere per la seconda volta gli USA in uno stesso torneo dopo l’83-76 del match di esordio, per salire sul gradino più alto del podio. Fino a qui i galletti hanno ottenuto solo vittorie, eliminando ai quarti di finale l’Italia di Meo Sacchetti (84-75) e in semifinale la Slovenia di Luka Doncic e coach Aleksander Sekulic, 90-89 con una leggendaria stoppata di Nicolas Batum su Klemen Prepelic nel finale, valsa tanto quanto un canestro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Francia, match che assegnerà la medaglia d’oro del torneo di basket maschile. Palla a due prevista per le ore 4.30 italiane (le 11.30 giapponesi) alla Saitama Super Arena di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo