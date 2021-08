LIVE Fognini-Rublev, Masters 1000 Toronto in DIRETTA: il ligure sfida il n. 7 del mondo, incrocio durissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada. Nono confronto tra i due giocatori, con il ligure avanti 5-3 nei testa a testa: l’ultima sfida risale a qualche settimana fa agli ottavi di finale di Wimbledon per 6-3 5-7 6-4 6-2 con la seconda vittoria di fila e del 2021 dopo la finale dell’ATP Cup tra Russia e Italia. L’ultimo successo dell’italiano risale agli ottavi di Pechino del 2019.

Dopo la sfida tra il serbo Dusan Lajovic e il padrone di casa Felix Auger-Aliassime, toccherà al nostro alfiere, unico in tabellone insieme a Jannik Sinner impegnato alle ore 17 contro James Duckworth. Spicchio di tabellone interessante per il classe 1987 che in caso di vittoria sfiderebbe John Isner o Cristian Garin. Il ligure è reduce dalla vittoria in rimonta sul tedesco Jan-Lennard Struff per (2)6-7 6-4 6-2: con una vittoria si piazzerebbe virtualmente alla posizione #34.



Dall’altra parte ecco il favorito, il russo Andrey Rublev, che ha usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie #4 e che sogna una semifinale tutta russa contro Daniil Medvedev. Il classe 1997 è reduce dalla vittoria dell’oro a Tokyo nel doppio misto dopo il derby in finale in coppia con Anastasia Pavlyuchenkova per 6-3 (5)6-7 13-11 contro Karatsev e Vesnina. In singolare è uscito al debutto contro il padrone di casa Kei Nishikori, così come in doppio in coppia con Karen Khachanov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match traFabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come secondo giornaliero a partire dalle ore 17.00 italiane sullo Stadium Court, ovvero dalle 11 locali. La sfida sarà disponibile in abbonamento su Sky Sport Tennis, e in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV.

