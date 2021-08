LIVE F1, GP Belgio in DIRETTA: Verstappen vince una gara non disputata. Farsa colossale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA FARSA DEL SECOLO: VERSTAPPEN VINCE UNA GARA NON DISPUTATA

‘ORDINE D’ARRIVO’

COS’E’ SUCCESSO A SPA: “GARA” DI 3 GIRI, PUNTI DIMEZZATI E UNA FIGURACCIA

LEWIS HAMILTON: “HANNO VOLUTO FARE TRE GIRI PER DARE PUNTI. SPERO IN UN RISARCIMENTO”

MAX VERSTAPPEN: “UNA VITTORIA NON PIACEVOLE”

18.59 Grazie per averci seguito in questa lunga Diretta Live e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

18.56 La Ferrari ha pagato la pessima qualifica di ieri, risultata decisiva di fatto per l’assegnazione dei punti, seppur dimezzati. Oggi la FIA ha preso una decisione che scatenerà un vero polverone, perché è palese che Verstappen e la Red Bull hanno tratto un indubbio vantaggio nei confronti di Hamilton.

18.53 La classifica costruttori:

1 MERCEDES 310.5

2 RED BULL RACING HONDA 303.5

3 MCLAREN MERCEDES 169

4 FERRARI 165.5

5 ALPINE RENAULT 80

6 ALPHATAURI HONDA 72

7 ASTON MARTIN MERCEDES 53

8 WILLIAMS MERCEDES 20

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

18.51 La classifica piloti dopo il GP del Belgio ‘fantasma’:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 202.5

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 199.5

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 83.5

7 Charles Leclerc MON FERRARI 82

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 56

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 54

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 42

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 38

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

14 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 18

16 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 13

15 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

18.50 La classifica finale di una gara che non si è disputata…

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 George RUSSELL Williams+2.198 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.518 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+5.951 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.894 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+10.275 1

7 Esteban OCON Alpine+11.791 1

8 Charles LECLERC Ferrari+13.217 1

9 Nicholas LATIFI Williams+15.634 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+16.961 1

11 Fernando ALONSO Alpine+20.259 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+21.946 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+23.530 1

14 Lando NORRIS McLaren+26.085 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+28.781 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+30.900 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+32.687 1

18 Lance STROLL Aston Martin+34.838 1

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+36.322 1

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing+38.690

18.44 La pantomima finisce qui! GARA DICHIARATA TERMINATA! che figuraccia da parte della FIA…

18.40 L’annuncio della bandiera rossa. Tanti tifosi stanno già tornando a casa…

🚩 RED FLAG 🚩 Race control have called the drivers back to the pits due to the continuing wet conditions on track #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/k62m2LV9Z5 — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

18.33 Ricapitoliamo quanto accaduto. La FIA ha fatto partire la gara alle 18.17, stabilendo una durata di un’ora. Si è partiti dai box in regime di Safety Car. Dopo 3 giri è stata esposta la bandiera rossa, perché la pioggia è tornata ad aumentare d’intensità dopo una tregua di pochi minuti. Così i piloti sono tornati ai box. Peccato che tutto questo sia stato più che sufficiente per considerare la gara conclusa, seppur con punteggio dimezzato: sono infatti stati percorsi da regolamento 2 giri, non importa se dietro la Safety Car. Di fatto è stato attribuito il punteggio in base alle qualifiche di ieri…Ora bisognerà attendere altri 40′ prima che l’ora stabilita dalla FIA si concluda: a quel punto il GP del Belgio sarà consegnato agli annali con la vittoria di Max Verstappen davanti a Russell ed Hamilton. Peccato che non si sia gareggiato…

18.31 Nel frattempo il contatore va avanti…46′ minuti al termine della gara e, di fatto, per assegnare la vittoria a Max Verstappen. La farsa continua…

18.30 Abbiamo assistito ad una delle più grandi farse della storia dello sport. Siamo senza parole.

18.28 Questo quello che potremmo definire “ordine d’arrivo” della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 George RUSSELL Williams+2.198 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.518 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+5.951 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.894 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+10.275 1

7 Esteban OCON Alpine+11.791 1

8 Charles LECLERC Ferrari+13.217 1

9 Nicholas LATIFI Williams+15.634 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+16.961 1

11 Fernando ALONSO Alpine+20.259 1

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+21.946 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+23.530 1

14 Lando NORRIS McLaren+26.085 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+28.781 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+30.900 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+32.687 1

18 Lance STROLL Aston Martin+34.838 1

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+36.322 – –

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing+38.690 – –

18.27 I piloti tornano ai box, a questo punto difficilmente si ripartirà…

BANDIERA ROSSA! Una farsa incredibile! Di fatto non si è gareggiato, ma vengono assegnati punti (dimezzati) per il Mondiale in base al risultato delle qualifiche di ieri (salvo che per Perez, andato a sbattere nel corso del giro di formazione che porta dal box alla griglia di partenza).

-51′ Lewis Hamilton è infuriato, parla di Mondiale falsato.

-52′ Si procede sempre dietro la Safety Car. E’ una pantomima…

-54′ I due giri sono stati percorsi. Se non si dovesse riuscire a gareggiare, comunque Verstappen porterebbe a casa 12,5 punti, Russell 9, Hamilton 7,5 e così via.

-56′ Siamo sempre dietro la Safety Car. Questa la classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 George RUSSELL Williams+1.866 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.774 – –

4 Daniel RICCIARDO McLaren+4.094 – –

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+6.354 – –

6 Pierre GASLY AlphaTauri+9.174 – –

7 Esteban OCON Alpine+11.579 – –

8 Charles LECLERC Ferrari+12.608 – –

9 Nicholas LATIFI Williams+15.485 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+16.166 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+20.983 – –

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+23.064 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+25.038 – –

14 Lando NORRIS McLaren+25.584 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+28.152 – –

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+29.042 – –

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+31.761 – –

18 Lance STROLL Aston Martin+33.582 – –

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+34.312 – –

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing+37.070 – –

58′ minuti al termine. La FIA ha pubblicato il countdown: la gara durerà 60 minuti come annunciato.

18.18 La gara è ufficialmente iniziata, seppur dietro la Safety Car. Se si completeranno anche solo due giri, allora verrà assegnato punteggio dimezzato.

18.17 Semaforo verde! Si parte dai box, le macchine sono alle spalle della Safety Car.

18.16 Torna a piovere forte, ma ormai si parte…Chiaramente gomme full wet per tutti.

18.14 Se verranno completati meno di 33 giri, verrà assegnato un punteggio dimezzato ai top10.

18.12 La gara, stando alle indicazioni precedenti della FIA, dovrebbe durare un’ora. Ma non sono arrivate indicazioni ufficiali.

18.11 Non ha smesso di piovere, ma ora l’acqua cade in maniera molto più blanda.

18.09 Fase di grande concitazione ai box. Le squadre ed i piloti hanno meno di 10 minuti per prepararsi. Non sarà per nulla facile ritrovare la giusta concentrazione dopo oltre 3 ore e 15′ di spasmodica attesa…

18.07 INCREDIBILE! Alle 18.17 SI PARTE! La gara si farà! Boato del pubblico!

18.05 Ed ecco, come non detto! Sta diminuendo l’intensità della pioggia…

18.03 Speranze di gareggiare sempre più ridotte al lumicino, ma non si sa mai…

17.59 Ai box Alpine si gioca a carte…Incredibile quello che vi stiamo raccontando, amici di OA Sport…

17.58 Lewis Hamilton in una storia su Instagram spiega ai tifosi che la sicurezza è al primo posto, dicendosi dispiaciuto che non possano assistere alla gara. E’ evidente che il britannico non vuole scendere in pista.

17.56 Tarda l’avviso annunciato dalla FIA per le 17.55…

17.54 Ricordiamo che la gara sarebbe dovuta iniziare alle 15.00…Nel frattempo ha piovuto senza sosta. Con le F1 attuali è molto difficile gareggiare sotto l’acqua per ragioni di sicurezza. I tempi sono cambiati rispetto a 20-30 anni fa.

17.50 Tsunoda: “Ho preso un caffé per svegliarmi, ho dormito un po’. Adesso ho un po’ fame“.

17.48 Vettel intanto inganna il tempo giocando con un pallone ai box…

17.45 La FIA comunica che fornirà nuovi aggiornamenti alle 17.55.

17.43 I piloti sono al calduccio ai box. I tifosi se la passano peggio…

To everyone hanging in there with us, whether you’re at home or at the track THANK YOU! 🙏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/UMnMpB919e — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

17.35 Regna grande confusione. La verità è che la FIA sta solo pregando in una tregua da parte della pioggia…

17.32 La FIA comunica che sta cercando di organizzare una gara di un’ora. Ma a questo punto si dovrebbe comunque partire alle 18.00 per poi terminare alle 19.00…

17.30 Tutto fermo, nessuna novità. Ricordiamo che il limite massimo per gareggiare è stato spostato dalla FIA: non più le 18.00, ma le 19.00.

17.24 Il sonnellino beato di Lando Norris…

17.18 L’orario limite sono le 19.00: per ragioni si sicurezza e visibilità, dopo quel limite non si può pensare di scendere in pista.

17.16 Intanto, neanche a dirlo, continua a piovere. Non accenna a placarsi…

17.11 Inoltre SkySport riporta che i team, informalmente, stanno discutendo di non andare oltre le ore 19.00. Ricordiamo che le macchine di F1 non hanno i fari (è una battuta ovviamente).

17.08 La FIA ha fatto sapere che il countdown, a causa delle previsioni meteo, è stato sospeso alle 17.00! Dunque cambia tutto: la gara non deve più concludersi entro le 18.00! La FIA spera di poter iniziare la gara e farla durare un’ora.

17.07 Daniel Ricciardo (con cappellino di lana): “Ho cercato di rimanere abbastanza attivo, magari fra 5 minuti ci chiamano per andare in pista. Mi dispiace per i tifosi, tutti vogliamo che ci sia una gara, ma con questo meteo è dura“.

17.04 Ora la Safety Car è tornata in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto.

16.58 Lando Norris sta schiacciando un pisolino ai box…

16.55 In caso di cancellazione tanti sarebbero contenti. Pensiamo a Lewis Hamilton, che avrebbe rischiato di perdere punti da Verstappen, ma anche alla Ferrari dopo la disastrosa qualifica di ieri. Sarebbe invece una brutta mazzata per Max Verstappen, che scatta dalla pole.

16.53 A questo punto, qualora si partisse, la gara assegnerebbe certamente punteggio dimezzato.

16.44 Si festeggia in casa Red Bull per aver riparato a tempo di record la macchina di Sergio Perez, andato a sbattere durante il giro di installazione che porta dai box alla griglia di partenza. Lavoro inutile? Restano solo 75 minuti prima della cancellazione…

16.38 Antonio Giovinazzi a SkySport: “La pista era impraticabile. Ho un po’ dormito, è importante rilassarsi, ma anche rimanere concentrato. Dai radar che abbiamo porta acqua fino a stasera“.

16.37 Intanto la macchina di Sergio Perez è stata riparata, dunque il messicano potrebbe eventualmente partire dalla pit-lane.

16.36 Non è mai accaduto che una gara di F1 fosse cancellata con le macchine già schierate sulla griglia di partenza.

16.34 Sugli spalti non manca l’entusiasmo.

16.28 Una situazione che raramente si era vista in F1. Il tempo passa, è un’attesa logorante. Ma la pioggia non dà tregua…

16.23 Non migliorano le condizioni meteo. Pioggia incessante.

16.21 Michael Masi ha comunicato alla Red Bull che, dopo aver analizzato il regolamento, Sergio Perez potrà partire dalla pit-lane.

Michael Masi has been in touch with Red Bull and confirms that… Sergio Perez can start the race from the pit lane 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/ngMDijwzrR — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

16.18 Se entro le 18.00 non si scenderà in pista, la gara verrà cancellata.

16.16 La gara entro le 18.00 deve concludersi. La FIA farà di tutto affinché si scenda almeno in pista per disputare più di due giri ed assegnare un punteggio dimezzato.

16.14 Guardate la situazione…Non si vede nulla!

16.12 Chris Horner (team-principal Red Bull): “Le condizioni sono ancora peggiori rispetto a prima, il problema è proprio la visibilità: ora è critica. Perez voleva andarsene, io gli ho detto di rimanere. Sono fiducioso che il regolamento possa consentirgli di partire dalla pit-lane“.

16.10 Toto Wolff (team-principal Mercedes): “Nei prossimi 45 minuti dovrebbe piovere ancora più forte. Hamilton diceva che non vedeva neppure la luce della macchina davanti. Penso che Perez possa partire dalla pit-lane. Gara domani? Io ho dei piani, devo andare in spiaggia…“.

16.06 Mattia Binotto a SkySport: “I piloti cercano di rimanere tranquilli e concentrati. Le previsioni danno pioggia intensa per i prossimi 45-60 minuti. Da regolamento fino alle 18.00 si può gareggiare, dopo termina. Speriamo in un miglioramento. Domani non credo che si possa recuperare. Se la gara dovesse partire, già dopo due giri si assegna il 50% dei punti, il 100% dopo 33“.

16.05 In casa Red Bull viene fornito del thé caldo ai meccanici.

16.03 Qualcuno ne approfitta ai box per fare merenda…

16.00 Dunque la speranza della FIA è svolgere una gara accorciata, assegnando la metà dei punti.

15.58 Zak Brown (team-principal McLaren): “Non penso che partiremo prima di mezz’ora. Potremmo disputare meno giri e assegnare la metà dei punti“.

15.55 Chris Horner (team-principal Red Bull) a SkySport: “C’è tempo per riparare la macchina di Perez, ma vedremo se si riuscirà a partire. Per ora è tutto troppo pericoloso“.

15.52 Queste le condizioni che hanno trovato in pista i piloti nel corso del giro di ricognizione.

🚩 RED FLAG 🚩 All the drivers have returned to the pits #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/E4mZWX3lf6 — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

15.51 Quando i regolamenti non sono chiari…La FIA sta valutando se Perez potrà o meno tornare in gara.

A second chance for Checo? Red Bull are chatting over the radio with Michael Masi about whether or not Perez can, after all, start the race. They think they can get his car ready, and Masi is double checking the regulations#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/BlQU6ObEKp — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

15.48 Al momento non se ne parla di partire. La pioggia è incessante. Sembra una giornata di novembre, ma è il 29 agosto…

15.45 Perez non ha percorso il giro di formazione, dunque dovrebbe partire dalla pit-lane. Ammesso che la Red Bull riesca a riparare la macchina in tempo. E sempre che si riesca a correre oggi…

15.43 Nel box della Red Bull si sta lavorando per riparare la macchina di Sergio Perez. Questa lunga sosta potrebbe far sì che il messicano torni clamorosamente in gara…

15.40 Le previsioni meteo sono destinate a rimanere stabili (quindi con pioggia battente) almeno per i prossimi 60 minuti…

15.37 Al momento nessuna comunicazione da parte della FIA. Si resta semplicemente in attesa. Ma la pioggia non accenna a diminuire, anzi…

15.35 Da regolamento la gara deve terminare entro 3 ore dall’orario in cui è fissata la partenza, dunque entro le 18.00. In caso di mancata disputa, allora il GP verrebbe cancellato, salvo decisioni diverse da parte della giuria.

15.34 Arrivano dei ‘buuu’ dal pubblico, che vorrebbe vedere la gara…

15.33 I piloti sono rientrati ai box.

15.32 PARTENZA DI NUOVO RINVIATA! Sospesa la procedura di partenza. Niente da fare, non ci sono le condizioni per gareggiare: bandiera rossa!

15.31 Hamilton, via radio, sta lamentando una visibilità pessima: non vorrebbe partire.

15.30 Verstappen stava quasi per tamponare la Safety Car…

15.29 Termina il giro, ma si prosegue alle spalle della Safety Car. Dunque altra tornata di ricognizione.

15.28 Giro di ricognizione davvero interminabile…

15.26 La visibilità è davvero scarsa, perché i piloti sollevano tantissima acqua.

15.25 Giro di ricognizione alle spalle della Safety Car!

15.24 Attenzione, si parte davvero! Aspettiamoci di tutto…

15.22 Piove ancora di più…

15.18 Ricordiamo Sergio Perez è uscito di scena sin dal giro di formazione. Un bruttissimo colpo per la Red Bull.

15.15 La FIA comunica il rinvio alle 15.25. Si va di 5 minuti in 5 minuti, ma in realtà non si fa altro che sperare che la pioggia cali di intensità…

15.13 Dire che il cielo è plumbeo è poco…

15.10 Comunicato il rinvio della partenza alle 15.20. Sembra una classica giornata di sci alpino in inverno, quando le partenze vengono ritardate anche per ore, magari a causa della nebbia…

15.09 Difficile che si possa partire non solo alle 15.15, ma in tempi brevi. Con le gomme e macchine attuali, gareggiare con troppa pioggia è diventato eccessivamente pericoloso. I tempi sono cambiati rispetto a 20 anni fa.

15.06 Nuovo rinvio, la gara dovrebbe (condizionale d’obbligo) iniziare alle 15.15.

15.05 Piove a dirotto…Il meteo è stato inclemente per tutto il fine settimana.

15.02 Pare che possa piovere tanto almeno per i prossimo 20/30 minuti. Amici di OA Sport: munitevi di pazienza, sarà un pomeriggio lungo! E attenzione: sono queste le gare che decidono i Mondiali…

15.00 Partenza ritardata di 10 minuti.

14.59 PARTENZA RINVIATA! Piove davvero tantissimo, la Direzione Gara non vuole prendersi rischi…

14.55 Sono chiamate alla rimonta le Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc scatterà in decima posizione, mentre lo spagnolo Carlos Sainz partirà dalla dodicesima casella alle spalle della Williams del canadese Nicholas Latifi.

14.53 Tra poco scopriremo la procedura di partenza. Attendiamo la decisione del direttore di gara.

14.50 I piloti si stanno preparando. Molto probabilmente tutti scatteranno con le gomme da bagnato e non con le intermedie!

14.47 Non ci sono aggiornamenti sulla modalità di partenza. Il direttore di gara dovrà scegliere se iniziare l’evento in regime di Safety Car.

14.45 Piove a Spa-Francorchamps. I piloti sono allineati sulla linea di partenza per ascoltare l’inno del Belgio

14.43 Tra i piloti in attività il più vincente è il finnico Kimi Räikkönen (2004, 2005, 2007, 2009) che condivide il record con il britannico Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020). Sono tre i sigilli per Sebastian Vettel (2011, 2013, 2018), mentre inseguono restano fermi ad 1 l’australiano Daniel Ricciardo (2014) ed il monegasco Charles Leclerc (2019).

14.40 Il sette volte campione del mondo ha colto a Spa-Francorchamps il primo dei suoi 91 successi. Ricordiamo che Schumacher debuttò in questa magica pista nel 1991, competizione in cui non riuscì a tagliare il traguardo.

14.38 Michael Schumacher detiene il record di vittorie. Sono sei le affermazioni dell’ex pilota Ferrari che si è imposto nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002.

14.35 Sergio Perez non parteciperà al GP del Belgio. Il messicano è finito a muro a Les Combes nel giro di schieramento!

14.33 Michael Schumacher detiene il record di vittorie. Sono sei le affermazioni dell’ex pilota Ferrari che si è imposto nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002.

14.30 Perez scende dalla macchina. Brutta situazione per l’alfiere della Red Bull che proprio prima di questo week-end ha rinnovato per il prossimo anno con gli austriaci

14.28 Attenzione! Il messicano Sergio Perez è a muro a Les Combes! Il compagno di box di Max Verstappen è fermo contro le barriere!

14.25 Finora si sono disputate 65 edizioni del GP del Belgio. Per 53 volte si è corso a Spa-Francorchamps, mentre sono 10 le edizioni in quel di Zolder. Ricordiamo anche le due edizioni in quel di Nivelles. La manifestazione belga non si è tenuta nel 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 e 2006.

14.22 Pit lane aperta. I protagonisti entrano in pista per schierarsi in griglia!

14.19 Nel 2021 si è verificato nel tratto dell’Eau rouge- Raidillon un brutto incidente nella 24h di Spa-Francorchamps con quattro auto coinvolte. A questo sommiamo il crash di ieri del britannico Lando Norris (McLaren) , il botto nella qualifica della W Series ed un contatto nel corso della race-2 della FIA F3.

14.17 Il tratto più iconico della pista è senza dubbio l’Eau rouge- Raidillon. Negli anni sono stati molti gli incidenti in questa zona, una delle più veloci del Mondiale. Nel 2019, durante il week-end della F1, perse la vita il francese Anthoine Hubert, protagonista della FIA F2.

14.14 Il circuito belga è il più lungo del calendario con i suoi 7.004 metri, intervallati in 20 iconiche curve. Da molti è considerato come l’università della F1.

14.12 La sede dell’evento di questa settimana è la mitica location di Spa-Francorchamps. Il tracciato belga è un icona del motorsport, una delle più amate da tutti i protagonisti della massima formula e non solo.

14.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio del Belgio, dodicesimo atto del Mondiale F1 2021.

17.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.04 La griglia di partenza:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Williams)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Daniel Ricciardo (McLaren)

5. Sebastian Vettel (Aston Martin)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Nicholas Latifi (Williams)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

13. Valtteri Bottas (Mercedes), penalizzato di cinque posizioni

14. Fernando Alonso (Alpine)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20. Nikita Mazepin (Haas)

17.02 Ricordiamo che le due Ferrari sono state eliminate nel corso della Q2. Leclerc partirà 10° grazie alla penalizzazione di Bottas, 13° invece Sainz. Domani dovrebbe piovere ancora, condizione che le Rosse stanno gradendo decisamente poco.

17.00 Sono 9 le pole in carriera di Max Verstappen. La Williams partirà in prima fila 4 anni dopo il GP d’Italia 2017: allora Lance Stroll affiancò Hamilton.

16.58 Russell ha realizzato un vero capolavoro. Con la Williams ha dato a tutti una lezione di come si guida con asfalto bagnato: davvero eccezionale! Tenersi dietro Lewis Hamilton, altro specialista, la dice lunga…Bottas, 8°, scatterà 13° a causa della penalizzazione di cinque posizioni. Ciò consentirà a Charles Leclerc di partire 10°.

16.56 La classifica della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:59.765 5

2 George RUSSELL Williams+0.321 7

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.334 7

4 Daniel RICCIARDO McLaren+1.099 6

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.170 6

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.399 6

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.347 5

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.737 7 (sarà penalizzato di 5 posizioni)

9 Esteban OCON Alpine+3.748 7

10 Lando NORRIS McLaren- – 5

16.55 POLE DI MAX VERSTAPPEN! 1’59″765! Rifila 0.321 ad un Russell magnifico: la Williams è in prima fila!

16.55 HAMILTON DIETRO RUSSELL DI 13 MILLESIMI!

16.54 RUSSELL IN TESTA!

16.53 Chiaramente gomme intermedie per tutti. Assurdo primo intermedio per Russell, davanti a tutti!

16.53 Perez intanto è secondo a 0.560 da Hamilton.

16.52 Ricordiamo che Bottas sarà penalizzato di 5 posizioni. Resta un ultimo tentativo a tutti i piloti.

16.51 La classifica a 2 minuti dal termine:

1 Lewis HAMILTON Mercedes2:01.552 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.973 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.541 7

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.769 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+2.249 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.461 5

7 Daniel RICCIARDO McLaren+2.518 6

8 Esteban OCON Alpine+3.521 7

9 Lando NORRIS McLaren- – 5

10 George RUSSELL Williams- – 7

16.50 Verstappen è secondo addirittura ad un secondo da Hamilton! Il campione del mondo va a nozze in queste condizioni…

16.50 Hamilton si mette davanti in 2’01″552. 2° Bottas a un secondo e mezzo.

16.49 La pole si deciderà all’ultimo giro, perché la pista andrà migliorando molto velocemente. Servirà anche un pizzico di fortuna, iniziando magari l’ultimo tentativo dopo gli altri…

16.48 Cinque minuti al termine.

16.48 In pratica, nella F1 attuale, le full wet si vedono molto raramente in pista, perché con tanta pioggia viene esposta la bandiera rossa. Ora l’asfalto si sta già asciugando, non piove più da circa un quarto d’ora.

16.47 Gomme intermedie per le Mercedes e le Red Bull!

16.46 SkySport riporta un problema al gomito per Norris, che si sottoporrà a delle lastre.

16.45 Ocon (Alpine) è il primo a scendere in pista con le full wet.

16.45 SEMAFORO VERDE! Ultimi 8’59” per definire la griglia di partenza. Decisiva ora la scelta delle gomme…Chi azzarderà le intermedie?

16.43 SI RICOMINCIA ALLE 16.45!

16.42 Attesa spasmodica, i piloti devono mantenere la concentrazione. E’ soprattutto in questi momenti che ci si giocano i Mondiali…

16.39 Di nuovo in pista la Safety Car, ora piove meno. In tribuna tanti tifosi hanno chiuso gli ombrelli.

16.36 La Safety Car è rientrata ai box, ma ancora non vi sono le condizioni per riprendere le qualifiche.

16.34 Ombrelli aperti a Spa…

Weather update? Well, it’s like this at the moment 👀🌧️ Still under a red flag at Spa with Q3 halted 🚩#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/eOkYnkhR9Y — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

16.31 C’è ancora tanta acqua in pista, si resta in attesa.

16.27 Ora Safety Car in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto.

16.24 Si rischia di andare davvero per le lunghe. La pioggia è battente, dopo quanto accaduto a Norris, la FIA non si prenderà altri rischi…

16.20 Proseguono le operazioni di pulizia della pista, sempre bandiera rossa. E intanto continua a piovere a dirotto…

16.18 Carlos Sainz a SkySport: “A Imola eravamo andati bene con la pioggia, non so cosa sia successo. Dobbiamo trovare qualcosa di grosso per andare bene sul bagnato, altrimenti faremo fatica in gara, al momento è difficile“.

16.14 Charles Leclerc a SkySport: “Speriamo nell’asciutto domani. Oggi abbiamo sbagliato, ma a posteriori è facile“.

16.12 Il momento in cui Vettel ha accostato per sincerarsi delle condizioni di Norris.

After seeing Lando’s damaged car, Seb pulls up to check on him 👊#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/FKwVnPRsje — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

16.11 Attendiamoci una interruzione piuttosto lunga, la pista è invasa dai detriti della McLaren.

16.10 Norris viene trasportato in ospedale, ma per fortuna sta bene e cammina sulle proprie gambe.

16.09 Vettel infuriato: “Cosa vi avevo detto? Rispetto!“. Il tedesco aveva invocato la bandiera rossa, si era reso conto che le condizioni della pista erano molto al limite.

16.08 Mancavano 8’59” al termine della Q3. E’ uscito fuori dai giochi il pilota che sembrava maggiormente accreditato per la pole…Il giovane britannico ha osato troppo, sprecando una grande occasione.

16.07 Il momento dell’incidente di Norris:

RED FLAG: Lando Norris is into the barriers – and Q3 is halted Lando tells McLaren over the radio that his ok #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/u1mbNytWiF — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

16.05 Norris esce dall’abitacolo. Si tocca una mano, ma poteva andare decisamente peggio…

16.04 Norris è andato a sbattere tra Eau Rouge e Raidillon. McLaren distrutta, in frantumi. Vettel ha accostato con la Aston Martin per sincerarsi sulle condizioni del britannico, che fortunatamente sta bene.

16.03 BRUTTISSIMO INCIDENTE PER LANDO NORRIS! BANDIERA ROSSA!

16.02 Norris si lancia con gomme full wet.

16.02 Russell in pista con le intermedie, ma piove troppo.

16.01 Hamilton e Verstappen si sono attardati nella scelta della gomma e potrebbero pagarla…

16.00 Iniziata la Q3. Adesso piove di nuovo tantissimo!

15.56 E intanto ha ricominciato a piovere…Per quanto visto sinora, Norris favorito per la pole: l’inglese sta volando, rivelandosi un gran pilota da bagnato.

15.56 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso e Stroll.

15.55 La classifica della Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:56.025 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.204 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.270 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.415 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.534 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.789 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.861 3

8 George RUSSELL Williams+0.925 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.102 4

10 Esteban OCON Alpine+1.329 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.696 4

12 Nicholas LATIFI Williams+2.031 4

13 Carlos SAINZ Ferrari+2.112 4

14 Fernando ALONSO Alpine+2.180 4

15 Lance STROLL Aston Martin+2.206

15.54 Fuori entrambe le Ferrari: 11° Leclerc, 13° Sainz. Le Rosse da ieri hanno manifestato problemi con asfalto umido.

15.53 Dentro anche Bottas, terzo a 0.270. Leclerc è 10°, sta rischiando tantissimo…

15.53 Hamilton si salva! 0.204 da Norris.

15.53 Si migliora ancora Norris, 1’56″025!

15.52 Sainz finisce lungo, eliminazione probabile per lo spagnolo.

15.51 Hamilton e Bottas non possono permettersi errori, hanno un solo tentativo a disposizione: al momento sarebbero fuori dalla Q3…

15.49 Benissimo Leclerc! 4° a 1″162 da Verstappen. Hamilton ora 11°, sarebbe fuori!

15.48 Sainz sale in settima piazza a 1″578, ma rischia tanto. Altro cambio gomme per Hamilton (10°) e Bottas (12°). La Mercedes sta faticando tantissimo, incredibile…

15.47 Si scatena Verstappen: vola in testa con mezzo secondo su Norris! 10° Leclerc, che rischia…

15.47 Vettel ottimo terzo a 0.825 da Norris. 12° Sainz, al momento eliminato.

15.47 Cinque minuti al termine, in alcuni punti la pista è quasi asciutta.

15.46 Hamilton sale in settima piazza, nono Bottas. Norris si migliora: 1’57″041.

15.45 Gomme intermedie nuove per Leclerc e Sainz.

15.44 La classifica parziale, alto il primo tentativo di Hamilton e Bottas:

1 Lando NORRIS McLaren1:57.235 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.136 3

3 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.631 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.701 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.883 3

6 Charles LECLERC Ferrari+1.531 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.557 3

8 George RUSSELL Williams+1.733 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.758 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.944 4

11 Nicholas LATIFI Williams+2.127 3

12 Esteban OCON Alpine+2.791 3

13 Fernando ALONSO Alpine+3.147 3

14 Lewis HAMILTON Mercedes+11.700 4

15 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.345 4

15.43 Verstappen sale in seconda piazza a 0.136. 3° Vettel a 0.631. Sainz già a rischio taglio, è 10° e devono ancora arrivare le Mercedes…

15.42 Leclerc 3° a 1″531, 2° Gasly a 7 decimi. Per ora ancora nessun tempo per le Red Bull e le Mercedes.

15.41 Sainz 3° a 1″830, anche alle spalle di Russell!

15.41 1’57″235 per Norris.

15.40 Norris continua a volare…

15.39 Hamilton rientra ai box per montare gomme intermedie nuove.

15.38 Tutti in pista con gomme intermedie, l’asfalto è sempre bagnato.

15.37 Iniziata la Q2. 15 minuti ed altri 5 piloti da eliminare.

15.35 Norris ha dato spettacolo, ma ora ogni sessione sarà una storia a sé. Al momento non piove e la pista andrà sempre più asciugandosi.

15.33 La classifica della Q1:

1 Lando NORRIS McLaren1:58.301 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.416 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.917 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 2

5 George RUSSELL Williams+1.563 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.569 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.874 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+2.086 2

9 Charles LECLERC Ferrari+2.427 2

10 Nicholas LATIFI Williams+2.665 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+2.883 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+3.282 2

13 Lance STROLL Aston Martin+3.296 2

14 Fernando ALONSO Alpine+3.352 2

15 Esteban OCON Alpine+3.523 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.005 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.112 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.672 2

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.151 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+6.638 2

15.32 Bandiera a scacchi. Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Giovinazzi, Tsunoda, Mick Schumacher, Raikkonen e Mazepin.

15.31 11° Sainz, è salvo.

15.31 Già fuori Giovinazzi.

15.30 1’58″301, si migliora Norris. 2° Verstappen a 0.416. 8° Leclerc, che ora sta effettuando il suo ultimo giro.

15.29 Resta solo un tentativo a Carlos Sainz, poi troverà la bandiera a scacchi.

15.29 Sainz sale in nona posizione, Leclerc è 10°.

15.28 Hamilton 2° a 0.442 da Norris. Resiste al comando il britannico della McLaren.

15.28 Ultimi due minuti, può succedere di tutto.

15.27 Sainz ora rischia tanto, è 13° a 3″281.

15.27 Bottas sale al 7° posto, appena dietro Leclerc.

15.26 Le Ferrari: 6° Leclerc, 9° Sainz.

15.26 Norris sopravanza Verstappen di ben 8 decimi. Hamilton respira ed è 4° a 1″785.

15.25 Cambia tutto continuamente! 1’59″606 per Verstappen, vola al comando. Attenzione a Hamilton 14°…

15.25 Leclerc 2’01″4, è davanti a tutti.

15.25 Sainz si mette al riparo, per ora, da brutte sorprese. E’ al comando.

15.23 Ocon, con le intermedie, è 3° a 1″582 da Russell.

15.23 Attenzione, la Mercedes fa sapere via radio a Bottas che la pioggia tornerà tra un paio di minuti…La Williams potrebbe aver pescato il jolly…

15.22 Ora tutti copiano la Williams e tornano ai box per montare le intermedie. La scuderia inglese ora spera che torni la pioggia…

15.21 La classifica parziale, con due Williams davanti!

1 George RUSSELL Williams2:02.068 1

2 Nicholas LATIFI Williams+2.951 1

3 Lando NORRIS McLaren+4.712 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.506 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+6.449 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.080 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+7.083 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+7.763 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.067 1

10 Charles LECLERC Ferrari+8.509 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.528 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+8.990 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+9.022 1

14 Fernando ALONSO Alpine+9.046 1

15 Lance STROLL Aston Martin+9.070 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+9.302 1

17 Carlos SAINZ Ferrari+9.926 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+11.467 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+12.575 1

20 Esteban OCON Alpine- – 2

15.20 RUSSELL! 2’02″068, Williams al comando con le intermedie! 2° il compagno di squadra Latifi a 2″9, 3° Norris a 4″7, 4° Verstappen a 5″5. Ci ha azzeccato la Williams (escursione di Latifi a parte): le condizioni sono ideali per le gomme intermedie, la pista si sta asciugando rapidamente.

15.19 Perez prende la testa in 2’10″135, 2° Leclerc a 4 decimi. Ora la classifica cambierà continuamente…Le condizioni della pista stanno migliorando.

15.18 Gasly passa avanti in 2’10″881, 107 millesimi meglio di Hamilton.

15.17 2’11″727 il tempo di Russell con le intermedie. Fa 2 decimi meglio di Tsunoda.

15.16 L’azzardo della Williams costa a Latifi una escursione nell’erba.

15.14 Tutti i piloti in pista con gomme full wet, tranne le Williams di Latifi e Russell che montano le intermedie.

15.12 INIZIATE LE QUALIFICHE! 12 minuti di ritardo. Pista chiaramente bagnata.

15.10 Si parte alle 15.12!

15.10 Rientra ai box la Safety Car, sintomo che a breve inizieranno le qualifiche.

12.36 La nostra diretta si ferma qui al momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per l’inizio della seconda sessione di libere!

12.34 Verstappen e le Mercedes sembrano un passo avanti alla concorrenza, mentre per il 4° posto è battaglia aperta almeno sul giro secco tra Gasly, Perez e le Ferrari. Questi sono al momento i valori in campo sull’asciutto, tuttavia la pioggia è sempre in agguato…

12.33 Hamilton è 18° a 3″ dalla vetta, ma di fatto non è ancora mai riuscito a completare un giro pulito con gomme soft. La forza della Mercedes va valutata dunque in base alle prestazioni di Bottas, molto rapido sul giro secco anche rispetto a Verstappen.

12.31 Di seguito la classifica finale delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:45.199 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.164 4

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.500 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.619 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.736 6

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.928 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.978 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.137 3

9 Esteban OCON Alpine+1.298 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.413 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.450 6

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.484 6

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.556 4

14 George RUSSELL Williams+1.573 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.729 4

16 Nicholas LATIFI Williams+1.902 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.926 4

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.025 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.506 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.860

12.29 Quasi tutti i piloti rientrano ai box per effettuare prove di partenza in uscita dalla pit-lane. FP1 ormai finita…

12.27 Ricordiamo che Valtteri Bottas dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver provocato l’incidente al via del GP d’Ungheria.

12.25 Pioggia sempre più insistente a 5 minuti dalla fine del turno. Vedremo se qualcuno proverà ugualmente un nuovo tentativo di time-attack.

12.24 Verstappen si migliora ulteriormente ma commette un piccolo errore nella chicane finale e resta alle spalle di Bottas per 164 millesimi. Molto bene nel frattempo Leclerc! 4° tempo a 619 millesimi dalla vetta.

12.23 Nel frattempo torna a piovigginare in alcuni punti del tracciato. Condizioni difficili adesso per andare a caccia della prestazione pura.

12.22 Gasly si conferma in grande fiducia a Spa e porta l’AlphaTauri in terza posizione a mezzo secondo dal crono di Bottas.

12.20 Verstappen non si migliora nel T3 e resta alle spalle di Bottas dopo il primo tentativo con gomme morbide. Nel frattempo Hamilton è stato rallentato da una Williams e non ha potuto completare il suo time-attack.

12.19 Arriva la prima risposta Mercedes!! Bottas alza l’asticella e firma un notevole 1’45″199 con gomma soft, rifilando 7 decimi a Verstappen con due mescole di vantaggio.

12.17 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:45.199 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.706 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.736 5

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.978 4

5 Lando NORRIS McLaren+1.137 3

6 Esteban OCON Alpine+1.298 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.484 4

8 George RUSSELL Williams+1.573 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.668 5

10 Nicholas LATIFI Williams+1.902 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.968 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.214 4

13 Charles LECLERC Ferrari+2.261 5

14 Fernando ALONSO Alpine+2.983 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+3.025 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.145 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.447 4

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.923 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.356 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.975 2

12.15 Sainz è il più veloce in pista su gomma soft ma non riesce a superare il crono di Verstappen per 30 millesimi. Buoni segnali comunque per la Rossa sul giro secco!

12.14 Gomma rossa anche per la Ferrari con Carlos Sainz, che fa segnare il miglior crono assoluto nel T1!

12.13 Ricciardo balza in seconda posizione con gomma rossa e fa meglio di Stroll e Latifi a parità di mescola, pagando comunque 7 decimi da un clamoroso Verstappen (su gomma hard).

12.11 Simulazione di qualifica con gomma morbida anche per Ricciardo, Alonso ed entrambe le Aston Martin.

12.09 La Williams anticipa i tempi ed effettua il primo time-attack del fine settimana con gomma soft. Latifi vola in seconda posizione a 1″1 dalla vetta, mentre Russell è al momento 13° a 2″ dal leader.

12.07 MOSTRUOSO VERSTAPPEN!!! 1’45″905 e oltre 1″ rifilato al compagno di squadra con gomma dura! L’olandese è tornato dalle vacanze con grandissima convinzione…

12.05 Davvero impressionante il gap a parità di condizioni tra Verstappen e Perez, con il messicano che accusa 7 decimi di ritardo dalla prima guida olandese.

12.04 Programma di lavoro differenziato tra Red Bull e Mercedes. Hamilton e Bottas stanno girando con un carico di carburante decisamente più elevato per lavorare in ottica gara.

12.03 Secondo tentativo e miglioramento di 4 decimi per Verstappen, che consolida il suo primo posto del turno in 1’46″423 davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez.

12.02 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:46.879 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.310 3

3 Esteban OCON Alpine+0.340 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.534 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.547 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.622 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.690 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.772 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.796 2

10 Lando NORRIS McLaren+1.075 2

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.217 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.303 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.345 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.583 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.634 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.767 2

17 George RUSSELL Williams+2.101 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.243 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.676 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.295 2

12.00 Sainz si migliora ulteriormente e porta la Ferrari in seconda posizione provvisoria con 310 millesimi di gap da Verstappen a parità di mescola.

11.59 Strepitoso Verstappen! Miglior tempo in 1’46″879 al primo tentativo con la gomma più dura della gamma Pirelli!

11.58 Si lancia Max Verstappen per il primo giro di giornata con gomme dure sulla sua Red Bull. Attardate al momento le Mercedes, con Bottas 9° e Hamilton 11°.

11.57 Buon passo avanti di Sainz, che sale al 5° posto con gomma hard in 1’47″5 rifilando 3 decimi a Leclerc.

11.56 Leclerc è il secondo più veloce in pista tra i piloti che montano gomma dura, a testimonianza delle qualità della Ferrari in queste condizioni di pista fredda.

11.55 Ocon è attualmente al comando con l’Alpine in 1’47″2 davanti a Ricciardo, Stroll e Leclerc.

11.54 Ormai quasi tutti hanno già fatto registrare un tempo con gomme slick, mentre Verstappen sta ancora aspettando ai box prima di cominciare il suo run d’apertura.

11.52 Tempi ancora molto alti: per dare un riferimento, Bottas fu il più rapido nelle FP1 dell’anno scorso in 1’44″4.

11.50 Ricciardo porta la McLaren davanti a tutti in 1’49″0, ma la pista è in costante evoluzione e di conseguenza i tempi miglioreranno progressivamente.

11.48 Quasi tutti i piloti in pista montano gomma hard, mentre optano per la mescola media le Aston Martin, le McLaren, Ocon e Russell.

11.47 Vettel migliora di 8 decimi il tempo di Norris e si porta al comando con l’Aston Martin in 1’49″324. Pista adesso nuovamente affollata: si lanciano tutti con gomme slick.

11.45 Norris chiude il giro in 1’50″191 e fa segnare il primo riferimento cronometrico del weekend.

11.43 Norris si lancia con gomma media e si appresta a firmare il primo giro cronometrato valido del weekend. Nel frattempo esce dalla pit-lane anche Vettel con l’Aston Martin su gomma slick.

11.41 McLaren infatti passa alla gomme slick (compound C3) con Lando Norris. A breve cominceranno i primi run anche per tutte le altre squadre.

11.39 Riccardo Adami comunica via radio a Sainz che non è prevista pioggia per i prossimi 30 minuti. Buona notizia per tutti i team…

11.37 Vedremo chi sarà il primo ad azzardare le gomme slick in questa sessione. La pista è ibrida, con alcune zone umide e altre quasi completamente asciutte.

11.36 Dieci vetture sparse per il tracciato con gomme intermedie, anche se il grip sembra buono.

11.34 La Ferrari rompe gli indugi!! Sainz e Leclerc in pista con gomme intermedie per testare le condizioni dell’asfalto belga.

11.32 In questi minuti sta piovigginando a Spa-Francorchamps, ma l’asfalto sembra troppo umido per montare le slick.

11.31 La sessione è cominciata da un minuto, ma nessuno è ancora sceso in pista per saggiare le condizioni del tracciato.

11.30 SEMAFORO VERDE!!! Riparte il Mondiale di Formula Uno dopo la sosta estiva!

11.29 Condizioni meteo davvero complicate a Spa-Francorchamps per i primi 60 minuti di libere…

Welcome back everyone! 👋 It’s looking a little wet out there ahead of FP1 🌧👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/vp8YvYojtq — Formula 1 (@F1) August 27, 2021

11.27 Il lay-out del tracciato belga dovrebbe sfavorire la Rossa, ma le basse temperature ed il meteo variabile potrebbero rimescolare le carte in tavola e consentire a Sainz e Leclerc di giocarsi qualcosa di importante.

11.25 Pioggia che potrebbe anche dare una mano alla Ferrari in questo weekend di gara. La scuderia di Maranello toccò proprio in Belgio l’anno scorso uno dei punti più bassi della sua storia, sprofondando nelle retrovie sin dalle prove libere e chiudendo fuori dalla top10 con entrambe le macchine sia in qualifica che in gara.

11.22 COLPO DI SCENA! Ha cominciato a piovere a Spa-Francorchamps! Le previsioni meteo non erano incoraggianti (per tutto il fine settimana) ed infatti già in FP1 si potrebbe girare con gomme da bagnato.

11.20 Max Verstappen non ha mai vinto in Belgio, dove vanta come miglior risultato due terzi posti (2018 e 2020), mentre Lewis Hamilton si è imposto in quattro occasioni ed ha centrato la bellezza di 6 pole position complessive in carriera a Spa.

11.17 In generale le temperature saranno basse per tutto il fine settimana, di conseguenza non sarà semplice portare le gomme d’asciutto in temperatura per poter spingere al massimo in un giro veloce.

11.14 Questo weekend il meteo svolgerà un ruolo cruciale: al momento la pista asciutta e le FP1 potrebbero disputarsi con gomme slick, ma la pioggia è sempre in agguato specialmente in vista delle FP2.

11.10 Questa invece è la graduatoria aggiornata del Mondiale costruttori:

1 MERCEDES 303

2 RED BULL RACING HONDA 291

3 FERRARI 163

4 MCLAREN MERCEDES 163

5 ALPINE RENAULT 77

6 ALPHATAURI HONDA 68

7 ASTON MARTIN MERCEDES 48

8 WILLIAMS MERCEDES 10

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

11.06 Di seguito la classifica del Mondiale piloti dopo 11 GP:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 195

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 187

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 83

7 Charles Leclerc MON FERRARI 80

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 50

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 50

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39

11.02 L’anno scorso il GP del Belgio fu dominato dalle Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, che centrò la pole position per poi imporsi davanti al compagno di squadra Bottas e alla Red Bull di Verstappen.

10.58 Si gareggia sulla magica pista di Spa-Francorchamps, la più lunga dell’intero campionato (7.004 metri), per il primo di tre weekend di gara consecutivi. Dopo il Belgio, si farà tappa in Olanda (3-5 settembre) e poi in Italia a Monza (10-12 settembre).

10.54 Riparte dunque questo fine settimana, dopo quasi un mese di pausa estiva, la fantastica sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico della Mercedes si presenta nelle Ardenne con 8 punti di vantaggio sull’olandese della Red Bull.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riparte dopo quasi un mese di pausa la sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi da soli 8 punti in favore del britannico della Mercedes.

L’olandese della Red Bull ha perso la leadership del campionato in occasione dell’ultimo GP prima della sosta estiva ed è quindi estremamente motivato per provare ad invertire (nuovamente) l’inerzia del Mondiale. Fondamentale come di consueto quest’anno il ruolo delle seconde guide Mercedes e Red Bull, con Valtteri Bottas e Sergio Perez chiamati ad un weekend solido per supportare i rispettivi team in ottica iridata.

Oltre alle due scuderie di riferimento della griglia, proveranno ad inserirsi nella battaglia per il podio anche Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri e Aston Martin dopo la rocambolesca gara di Budapest. Attenzione al fattore meteo, che potrebbe condizionare pesantemente lo svolgimento di tutto il weekend già a partire dalle prove libere odierne.

Si comincia alle ore 11.30 con il semaforo verde delle FP1 a Spa-Francorchamps, mentre la seconda sessione di libere scatterà alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

