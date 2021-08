CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma Paralimpiadi oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di ciclismo di oggi (martedì 31 agosto) alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vuole subito essere protagonista nella prima giornata riservata alle prove a cronometro, dove vedremo all’opera tutti gli undici azzurri convocati per i Giochi. Il percorso sarà duro e molto tecnico, con diversi strappi e pochissimi tratti pianeggianti. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per puntare estremamente in alto e potrebbe arrivare un succulento bottino di medaglie da parte della nostra spedizione.

Paolo Cecchetto (MH3), Luca Mazzone (MH2), Fabrizio Cornegliani (MH1) e Francesca Porcellato (WH3) sono degli autentici fuoriclasse con palmares da urlo tra titoli mondiali ed europei, l’obiettivo è quello di mettere la firma anche nella rassegna a cinque cerchi. Gli handibikers sono i più attesi, ma attenzione anche ai ciclisti, alla categoria MC4 e al triciclo: potrebbe davvero essere una giornata meravigliosa per gli azzurri nelle gare contro il tempo che precedono poi le prove in linea.

Foto: profilo Facebook Luca Mazzone