LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rizza va in finale!

03.07 Passano in finale l’Ungheria e il Portogallo!

03.05 Si parte!

03.03 Ora tocca al Kayak singolo femminile 500 metri, seconda semifinale:

Ucraina – Povkh

Austria – Schwarz

Portogallo – Portela

Ungheria – Kozak

Bielorussia – Litvinchuk

Bielorussia – Khudzenka

Cina – Yin

Ucraina – Yuriichuck

Le prime due in finale A, terza e quarta in finale B, quinta e sesta in finale C, il resto fuori.

03.01 Passano in finale: Ungheria 1:51.698 e il Belgio con +1.131.

02.59 Si parte!

02.55 Tocca ora al Kayak singolo femminile 500 metri, prima semifinale:

Gran Bretagna – Kerr

Spagna – Contreras

Polonia – Iskrzycka

Ungheria – Csipes

Belgio – Peters

Nuova Zelanda – Regal

Belgio – Broekx

Le prime due in finale A, terza e quarta in finale B, quinta e sesta in finale C, il resto fuori.

02.52 Passano in finale Usa 46.697, Cina +0.464, Canada +0.597 e Spagna +0.717.

02.50 Si parte!

02.48 Canoa singolo 200m seconda semifinale femminile:

Bielorussia – Nazdrova

Ungheria – Takacs

Cina – Lin

Usa – Harrison

Canada – Vincent-Lapointe

Cuba – Cirilo Duboys

Spagna – Jacome

Roc – Adreeva

I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B.

02.45 Passano in finale Ucraina 47.339, Roc +0.029, Canada +0.265 e Polonia +0.364.

02.44 Partiti!

02.43 Canoa singolo 200 metri prima semifinale femminile:

Cile – Mailliard

Roc – Romasenko

Polonia – Borowska

Canada – Vincent

Ucraina – Luzan

Cuba – Nuevo Segura

Ungheria – Balla

Germania – Jahn

I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B.

02.41 Passano in finale Ungheria con Totka 35.114, Italia con Rizza +0.057, Spagna con Arevalo +0.093 e Craviotto +0.820.

02.40 Rizza è FINALEEEEEEEEEEEEEEE seconda posizione, grande prestazione!

02.38 Si parte!

02.36 Serve una grande prestazione per Rizza per entrare nei primi quattro posti.

02.34 Seconda Semifinale Kayak 200 metri uomini:

Corea Del Sud – Cho

Argentina – Rezola

Spagna – Craviotto

Italia – Rizza

Ungheria – Totka

Spagna – Arevalo

Lituania – Maldonis

Roc – Lukantsov

I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B.

02.32 Accedono alla finale Ungheria, Gran Bretagna +0.009, Svezia +0.050 e la Lettonia +0.589.

02.31 Partiti!

02.30 Prima Semifinale Kayak 200 metri uomini:

Giappone – Matsushita

Lettonia – Akmens

Serbia – Stefanovic

Svezia – Menning

Ungheria – Csizmadia

Francia – Beaumont

Gran Bretagna – Heath

Canada – Matveev

I primi quattro vanno in finale A, il resto in finale B

02.27 Mancano pochi minuti all’inizio della prima semifinale.

02.23 Oggi sono in programma semifinali e finali di quattro specialità: K1 500 metri femminile, C1 200 metri femminile, K2 1000 metri maschile, con Samuele Burgo e Luca Beccaro, e K1 200 metri maschile con Manfredi Rizza.

02.18 In questa nottata italiana, a partire dalle 02.30, cercheranno un posto in finale gli italiani in gara, Rizza Manfredi e Samuele Burgo con Luca Beccaro.

02.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle gare Olimpiche di canoa velocità.

