LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo e Samuele Burgo per un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della canoa velocità alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stanotte si assegneranno i primi titoli al Sea Forest Waterway, per l’esattezza saranno quattro le finali A, l’augurio è quello di vedere due azzurri in lotta per le medaglie!

L’Italia sarà presente in due semifinali: la prima a scendere in acqua per i nostri colori sarà Francesca Genzo nella semifinale nel K1 200m femminile, l’azzurra dopo le ottime impressioni della batteria di ieri conclusa al secondo posto, quest’oggi andrà a caccia del colpaccio per l’ingresso in finale, lo stesso discorso vale Samuele Burgo, impegnato nella semifinale del K1 1000m maschile, la gara di ieri fa bene sperare in qualcosa di buono. Le semifinali prenderanno il via alle ore 02:30 italiane, mentre le finali per le medaglie inizieranno a partire dalle 04:37.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della canoa velocità alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, regata dopo regata, per non perdervi davvero nulla le gare prenderanno il via alle ore 02:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 02:00!

Foto: LaPresse