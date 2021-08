LIVE Brasile-Russia, Olimpiadi volley in DIRETTA: Mikhaylov sfida Leal e Lucarelli, finale anticipata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, semifinale di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si entra nella fase calda della competizione e si sfidano due grandi del panorama internazionale, in palio il pass per l’atto conclusivo che assegnerà la medaglia d’oro mentre la perdente si dovrà accontentare di scendere in campo per provare a conquistare il bronzo. Si preannuncia grande spettacolo e un incontro sulla carta decisamente equilibrato e avvincente.

Il Brasile si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato il Giappone ai quarti di finale, mentre la Russia si è comodamente sbarazzata del Canada. Le due formazione si sono già fronteggiate durante la fase a gironi, dove l’ha spuntata la compagine europea che infatti ha conquistato il primo posto nel girone. I Campioni Olimpici in carica, però, hanno tutte le carte in regola per ribaltare l’esito del confronto disputato qualche giorno fa: si tratta a tutti gli effetti di una possibile vincente anticipata, dall’altra parte del tabellone sono rimaste in corsa Francia e Argentina, giustiziere di Polonia e Italia.

Il Brasile è nelle mani del regista Bruninho, degli attaccanti Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Wallace de Souza. La Russia, invece, può rispondere con l’opposto Maxim Mikhaylov e con i dinamitardi Dmitry Volkov ed Egor Kliuka. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, semifinale di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse