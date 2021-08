CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: allo Stadio Olimpico si sale sulla “giostra” della regina degli sport.

In agenda vi sono 7 finali e 11 batterie: molte quindi le medaglie da assegnare e i pass verso la gloria. In ottica azzurra occhi puntati in particolare sul campionissimo Oney Tapia, che sarà protagonista – dalle 12:46 in poi – della finale del getto del peso, classe F11, e su Ndiaga Dieng che, alle 12:49, sarà protagonista della prima batteria dei 400m piani nella categoria T20.

Questo il programma che andremo a vivere. Finali: lancio del giavellotto uomini (F64, dalle 12), 100m uomini (T35 dalle 12.04), lancio del disco donne (F53 dalle 12.10), salto in lungo uomini (T36, dalle 12.14), Getto del peso uomini (F11, dalle 12.46), 100m uomini (T63 e T64, dalle 13.33 e dalle 13.43).

Batterie: 100m donne (T11, semifinali, dalle 12.18), 400m uomini e donne (T20, dalle 12.49), 400m donne (T12, dalle 13.51), 1500m donne (T54, dalle 14:26).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata di gare dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 12:00 con la speranza di vedere più azzurri arrivare a medaglia!