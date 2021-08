CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il riepilogo del 4 agosto – Orario e come vedere in tv la staffetta 4×100 di Jacobs

Buonanotte o buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Diversi azzurri impegnati: in mattinata, nel pomeriggio e in serata.

La giornata per i colori italiani inizierà alle 2.10, quando Alessia Trost ed Elena Vallortigara saranno impegnate nelle qualificazioni del salto in alto femminile. L’obiettivo è portare queste due atlete in finale per poi andare a giocarsi le proprie carte. Alle 3.00 c’è la staffetta 4×100 femminile in batteria: Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana provano a passare il turno. Un’ora più tardi sarà la volta della finale del salto triplo maschile: Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje provano a rendersi protagonisti dietro al portoghese Pedro Pichardo ed il gambiano Hugues Fabrice Zango. Alle 4.05 arriverà il momento della finale del getto del peso maschile: Zane Weir, quinta misura nelle qualificazioni, tenta di giocarsi un piazzamento di spessore. Alle 4.39 c’è l’attesissima 4×100 maschile, guidata dal campione olimpico Marcell Jacobs, coadiuvato da Filippo Tortu, Eseosa Desalu e la novità Lorenzo Patta.

Successivamente, alle 9.30 c’è Massimo Stano nella marcia. L’azzurro era in corsa per le medaglie nel Mondiale 2019 prima della squalifica. Da lì in poi è mancata brillantezza. Attenzione anche agli altri due atleti italiani: Francesco Fortunato e Federico Tontodonati. Alle 12.37 andrà in scena la batteria della 4×400 femminile.

Oltre alla finale del triplo e del getto del peso maschile, in mattinata ci sarà anche la finale dei 110 ostacoli maschili dove purtroppo non c’è il nostro Paolo Dal Molin. In serata vedremo il salto con l’asta femminile e i 400 metri maschili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della settima giornata di gare dell’atletica leggera nelle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia alle ore 2.00, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

