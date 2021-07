LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fantini parte bene nel martello, in serata Tamberi e Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2.49 69.27, non si migliora Fantini che quindi rimane in quinta posizione nel Gruppo A e dovrà aspettare anche il Gruppo B per vedere se sarà fra le migliori dodici che accederanno in finale.

2.47 Fantini è in quinta posizione: probabilmente il suo 71.68 basta per volare in finale.

2.44 73.51 per Tavernier che ottiene la qualificazione diretta nel lancio del martello.

2.42 Imprevisto per Simone Ferraz che ha fatto un bel bagno nell’acqua, bloccandosi completamente.

2.40 Comincia la prima batteria dei 3000 siepi!

2.39 Sono pronte le siepiste per la prima batteria dei 3000 siepi femminili: attesa per la 30eene statunitense Emma Couburn e l’atleta del Bahrain Yavi.

2.37 Qualificazione per Brooke Andersen! 74.00 e seconda posizione dietro a Wlodarczyk.

2.35 Non effettua un upgrade nemmeno la neozelandese Ratcliffe: 68.89 la misura del secondo lancio.

2.33 Non si migliora Sara Fantini al secondo tentativo: 69.26 la misura contro i 71.68 precedenti.

2.32 Mancano ancora una ventina di minuti all’inizio del salto in lungo femminile, ma le atlete sono già dentro lo stadio. Sarà necessario ottenere un risultato oltre i 6.75 per volare in finale. Tra le protagoniste annunciate ci sono la tedesca Mihambo, la statunitense Davies e la russa Klishina.

2.29 Sahutoglu effettua un lancio inferiore ai 65 metri: 64.23 e risultato abbastanza deludente.

2.28 72.34 per la francese Tavernier che si issa in terza posizione giusto davanti a Fantini.

2.27 Anche la spagnola Redondo Mora non lancia bene e decide di mettere il piede oltre la linea per fare nullo e coprire il suo risultato.

2.26 Non bene neanche l’ucraina Novozhylova, molto storta nell’esecuzione: 57.10 e misura pessima.

2.25 67.93 per l’azera Skydan che è la peggiore fino a questo momento fra i lanci validi.

2.24 Hanna Malyshchyk fa segnare un buon 70.80: anche lei dietro alla nostra Sara Fantini.

2.22 Anche la cinese Na Luo effettua un lancio inferiore ai 70 metri: 69.86 per lei.

2.21 Non buonissimo invece il primo tentativo della canadese Weir, abbondantemente sotto di 70 metri: 68.55.

2.20 71.32 per l’americana Brooke Anderson che quindi è dietro a Sara Fantini.

2.19 Stanno per entrare dentro lo stadio anche le protagoniste del salto in lungo femminile, orfano della nostra Larissa Iapichino.

2.18 73.20 per Julia Ratcliffe che è andata ad un passo dalla misura della qualificazione alla finale. Sara Fantini ora è terza.

2.17 Mamma mia Anita Wlodarczyk!! La polacca vola già a 76.99 e mette in saccoccia la qualificazione.

2.16 69.29 per la moldava Petrivskaya: misura che probabilmente non basterà per la finale.

2.15 71.68 per Sara Fantini!! Ottimo inizio per l’azzurra che è appena a poco più di mezzo metro dal suo record personale.

2.14 Nullo anche per Reka Gyuratz a cui è sfuggito di mano il martello, insaccandosi in rete. Adesso tocca a Fantini.

2.13 Nullo il lancio di Tervo che non rimane entro il settore ed è troppo sbilenco.

2.11 Sara Fantini sarà la terza a lanciare dopo la finlandese Tervo e l’ungherese Gyuratz.

2.09 Il piatto forte per l’Italia arriverà questa sera con Tamberi nella finale del salto in alto e Tortu e Jacobs nelle semifinali dei 100 metri. Tutti e tre vogliono dare il massimo nell’appuntamento che vale cinque anni di lavoro e sacrifici.

2.06 Il primo appuntamento ad andare in scena sarà quello con il lancio del martello femminile alle 2.10, mentre si partirà alle 2.40 con le gare in pista con le batterie dei 3000 siepi femminili.

2.02 Mattina estremamente calda allo Stadio Olimpico di Tokyo: 36 gradi. Con queste temperature e con questa umidità altissima non è semplice esprimersi al meglio.

1.59 La quota per volare in finale nel lancio del martello femminile è 73.50. Sara Fantini ha raggiunto il suo miglior risultato in stagione: 72.31. Servirà quantomeno un lancio di quella qualità per sperare nella qualificazione.

1.55 Prima edizione olimpica per Davide Re che, dopo aver centrato due semifinali mondiali, punta anche al passaggio del turno nel contesto delle Olimpiadi per consacrarsi ai suoi massimi livelli nei 400 metri piani.

1.52 Nel getto del peso femminile, possiamo annoverare tra le favorite principali ci sono la numero uno del ranking, la cinese Lijiao Gong. Le potranno dare filo da torcere le statunitensi Jessica Ramsey e Raven Saunders. Pericolosa anche la fuoriclasse neozelandese, Valerie Adams.

1.48 Se pensiamo al salto in lungo femminile non si può che pensare a Larissa Iapichino: la figlia d’arte toscana purtroppo non è a Tokyo a causa di un infortunio al piede destro dopo una primavera non semplice post record italiano.

1.45 Queste le gare che andranno in scena nella sessione mattutina: le qualificazioni del lancio del martello femminile, le batterie dei 3000 siepi femminili, le qualificazioni del salto in lungo femminile, la finale del getto del peso femminile, le batterie dei 400 metri maschili.

1.42 Questa mattina ci saranno tre azzurri coinvolti nelle batterie: Sara Fantini ci rappresenterà nelle qualificazioni del lancio del martello, mentre nelle batterie dei 400 metri maschili saranno presenti il veterano Davide Re e il giovanissimo Edoardo Scotti.

1.39 Ci avviciniamo davvero ad una giornata ricca per l’atletica italiana: in serata toccherà a Gianmarco Tamberi illuminare Tokyo nella sua finale del salto in alto e a Marcell Jacobs sia nelle semifinali che (presumibilmente) in finale.

1.36 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dell’atletica leggera in queste Olimpiadi di Tokyo 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. E’ una giornata molto importante per l’atletica azzurra: Marcell Jacobs e Filippo Tortu danno la caccia alla finale olimpica dei 100 piani, mai disputata nella storia da un atleta italiano. Nelle prime due giornate di gare il team azzurro si è molto ben comportato con ben 8 atleti su 11 che hanno superato il primo di tre turni (72.72%) e 7 atleti su 13 (tra semifinali e primo turno che qualificava direttamente alla finale) che hanno centrato l’ingresso in finale (53.85%).

Come nelle giornate precedenti, si partirà alle ore 2.10 con la sessione mattutina che vedrà nell’ordine le qualificazioni del lancio del martello femminile con Sara Fantini, i 3000 siepi donne senza azzurri al via, il salto in lungo donne, gara nella quale mancherà l’astro nascente azzurro Larissa Iapichino, reduce da una stagione non semplice e infortunata e in cui non ci saranno altre italiane, la finale del getto del peso donne senza azzurre al via e il primo turno dei 400 piani uomini con Davide Re nella quarta batteria ed Edoardo Scotti nella sesta batteria.

Nel pomeriggio in programma la seconda sessione giornaliera con tanta carne al fuoco per l’Italia, a partire dalle 12. C’è Gianmarco Tamberi a caccia di un grande risultato nella finale del salto in alto, ci sono Filippo Tortu nella seconda e Marcell Jacobs nella terza semifinale dei 100 piani uomini. La finale è in programma alle 14.50. Luminosa Bogliolo prova a centrare una difficilissima finale dei 100 ostacoli nella seconda delle tre semifinali. Non ci sono azzurre al via nella finale del salto triplo e nelle semifinali degli 800 piani maschili. Alessandro Sibilio, invece, punta ad una complicata finale nei 400 ostacoli uomini, una delle gare più attese dell’intero programma olimpico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della terza giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia stamattina alle 2.00 per poi proseguire nel pomeriggio dalle 12.00 ora italiana. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

