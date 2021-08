LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: batterie e finali 4 agosto, Dal Molin sogna nei 110 hs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Calendario Olimpiadi 4 agosto – Olimpiadi, italiani in gara mercoledì 4 agosto

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. All’Olympic Stadium si assegneranno altri quattro titoli, uno nella prima sessione, quattro nella seconda.

Si partirà dalle ore 2 italiane (le 9 giapponesi) con i 100 metri, il salto in lungo e il getto del peso del decathlon, le qualificazioni del lancio del giavellotto maschile, i 110 ostacoli e il salto in lungo dell’eptatlhon, le semifinali dei 110 ostacoli maschili e la finale dei 400 metri ostacoli femminili. L’unico italiano in gara nella mattinata sarà Paolo Dal Molin, il classe 1987 delle Fiamme Oro ha chiuso quarto in 13″44 nelle batterie dei 110 ostacoli centrando la qualificazione alle semifinali.

Si ripartirà poi a partire dalle 11.30 italiane (le 18.30 locali) con finali di: 3000 siepi femminili, lancio del martello maschile, 800 e 200 metri maschili. Ci saranno poi le semifinali di 1500 e 400 metri femminili, il salto in alto del decathlon, getto del peso e 200 metri dell’eptathlon. Anche in questo caso ci sarà una sola azzurra in gara, ossia Gaia Sabbatini nelle semifinali dei 1500 metri femminili, dopo il quarto posto in 4’05″41 ottenuto nella propria batteria.

Si partirà dalle ore 2 italiane (le 9 giapponesi) all'Olympic Stadium con la prima sessione della giornata

