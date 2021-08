LIVE Atletica, Diamond League Parigi in DIRETTA: settimi Elena Vallortigara ed Eseosa Desalu, tredicesima Nadia Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.56 Tobia Bocchi scende al settimo posto nel triplo con 16.53 al quarto salto. In testa l’algerino Triki con un 17.16 trovato al primo tentativo.

16.54 In corso la presentazione degli 800 maschili.

16.51 Sono rimasti cinque astisti in gara a 5.73.

16.48 Alle 16.55 in programma la gara degli 800 metri maschili.

16.45 Armand Duplantis supera i 5.73 al primo tentativo nel salto in alto.

16.43 Inizia la gara del lancio del giavellotto maschile.

16.42 Elaine Thompson-Herah domina i 100 metri in 10″72, seconda l’altra giamaicana Shericka Jackson con un 10″97 con qualche problema in avvio. Terza la britannica Dina Asher-Smith con un 11″06.

16.40 Tobia Bocchi fa 16.30 al secondo salto nel triplo dopo un nullo al primo, l’azzurro è attualmente sesto.

16.38 Ora i 100 metri femminili con la campionessa olimpica in carica Elaine Thompson-Herah, si è invece cancellata dal meeting l’altra giamaicana Shelly-All Fraser-Pryce.

16.36 Primato stagionale, personale e nazionale per la Nyonsaba, le prime cinque abbattono tutte il primato personale. Nadia Batoocletti chiude tredicesima in 8’58″12.

16.34 Francine Nyonsaba (Burundi) si impone con uno strepitoso 8’19″08, seconda l’etiope Ejgayehu Taye in 8’19″52, terza la kenyana Margaret Chelimo Kipkemboi in 8’21″53.

16.31 Ai 2000 avanti la Niyonsaba con 5’34″46.

16.30 Ai 1000 metri passa in testa la canadese van Buskirk in 2’48″08, Battocletti nel secondo gruppo.

16.27 Lo statunitense Nilsen supera 5.65 al primo tentativo nel salto con l’asta.

16.24 Nel salto in alto Armand Duplantis ha deciso di partire da 5.55 superando la misura al primo tentativo.

16.21 Tra poco la partenza dei 3000 femminili dove sarà impegnata l’azzurra Nadia Battocletti, intanto è iniziata la gara di salto triplo maschile con Tobia Bocchi.

16.18 Vince al photo-finish Fred Kerley con un 19″79 che vale il personale con una situazione di vento regolare, secondo Kenneth Bednarek, terzo il canadese Aaron Brown con 20″20, Desalu chiude settimo in 20″41.

16.15 Ora lo start dei 200 metri maschili, sfortunato l’azzurro Desalu che come a Losanna due giorni fa partirà dalla prima corsia.

16.14 65.68 per la croata che vince dunque la gara, seconda Perez, terza Allman.

16.13 Yaimè Perez fa invece 65.31, ora toccherà a Sandra Perkovic che al suo secondo lancio di oggi ha trovato un 66.08.

16.12 64.51 per Valarie Allman, oro a Tokyo.

16.11 Per la finalina della gara di lancio del disco femminile si sono qualificate la croata Perkovic e le medagliate olimpiche Allman (Stati Uniti) e Perez (Cuba).

16.09 Alle 16.14 la partenza dei 200 metri maschili dove l’azzurro Eseosa Fostine Desalu sarà impegnato in corsia 1.

16.06 Vince la panamense Gianna Woodruff in 54″44, seconda l’ucraina Anna Ryzhykova in 54″59, terza la giamaicana Janieve Russell in 54″75.

16.03 Nel salto in alto vince dunque Nicola McDermott che non aveva commesso errori fino a 2.01, seconda Mariya Lasitskene con un errore a 1.92 e due a 1.98, partono i 400 metri ostacoli femminili.

16.02 Sta per iniziare la prima gara di pista della giornata, i 400 ostacoli femminili.

16.01 Terzo errore per Lasitskene.

15.58 Terzo errore per Nicola McDermott a 2.01.

15.56 Secondo errore anche per Mariya Lasitskene a 2.01.

15.54 Sbaglia anche la russa, poi l’australiana fallisce anche il secondo tentativo.

15.51 Errore per McDermott al primo tentativo a 2.01.

15.49 Mariya Lasitskene supera 1.98 al terzo tentativo e si giocherà ora la vittoria con Nicola McDermott, come alle Olimpiadi dove a trionfare è stata la russa con 2.04.

15.47 Terzo errore per il bronzo olimpico in carica, l’ucraina Mahuchikh, che chiude quinta, Gerashchenko è terza, Patterson quarta.

15.46 Sbaglia per la terza volta anche l’ucraina Gerashchenko.

15.45 Terzo errore per l’australiana Patterson che chiude dunque qui la propria gara.

15.44 Errore anche per Mariya Lasitskene.

15.43 Sbaglia anche Yaroslava Mahuchikh.

15.42 Nel salto in alto errori per Patterson (Australia) e Gerashchenko (Ucraina) al secondo tentativo a 1.98.

15.40 Alle 16.03 inizieranno le gare in pista con i 400 ostacoli femminili, intanto nel lancio del disco la croata Perkovic si è portata in testa con un 66.08 al secondo lancio.

15.37 Solo Nicola McDermott supera 1.98 al primo tentativo.

15.34 Yaroslava Mahuchikh supera 1.95 all’ultimo tentativo disponibile, cinque altiste ancora in gara a 1.98.

15.33 Terzo errore per Elena Vallortigara che chiude dunque settima.

15.32 Eleanor Patterson supera la misura al terzo tentativo.

15.31 Terzo errore per Licwinko che chiude qui la sua gara.

15.30 Secondo errore per Elena Vallortigara a 1.95, sbagliano anche la polacca Licwinko, l’australiana Patterson e l’ucraina Mahuchikh (bronzo olimpico a Tokyo).

15.28 Nicola McDermott (Australia), Mariya Lasitskene (Russia) e Iryna Gerashchenko (Ucraina) superano 1.95 al primo tentativo.

15.26 Errore per Elena Vallortigara a 1.95 al primo tentativo.

15.25 Inizia la gara del salto in alto maschile dove il campione olimpico svedese Armand Duplantis cercherà il riscatto dopo il quarto posto ottenuto due giorni fa a Losanna.

15.24 Sbaglia anche l’australiana Eleanor Patterson.

15.23 Primo errore di giornata per la polacca Kamila Licwinko a 1.95.

15.20 Terzo errore a 1.92 per Gicquel e Maxwell (Francia) e l’ucraina Levchenko. Restano dunque sette altiste in gara.

15.17 L’oro olimpico Mariya Lasitskene supera al secondo tentativo 1.92.

15.15 Saranno presenti tutte e tre le medagliate a Tokyo, la statunitense Allman (oro), la tedesca Pudenz (argento) e la cubana Perez (bronzo).

15.14 Inizia nel frattempo anche la gara di lancio del disco femminile.

15.13 Solo quattro altiste hanno dunque superato 1.92 al primo tentativo, Licwinko (Polonia), Patterson (Australia), Mahuchikh (Ucraina) e Vallortigara (Italia).

15.12 McDermott salta la misura, Mahuchikh la supera, sbaglia Lasitskene.

15.11 Sbagliano le ucraine Levchenko e Gerashchenko.

15.10 ELENA VALLORTIGARA! Dopo qualche difficoltà a 1.89 l’azzurra supera 1.92 al primo tentativo!

15.09 La polacca Licwinko e l’australiana Patterson proseguono nel loro percorso netto superando 1.92 al primo tentativo.

15.08 Sbaglia anche la connazionale Laureen Maxwell.

15.07 Inizia il primo tentativo a 1.92, errore per la francese Gicquel.

15.04 Buono anche per l’ucraina Levchenko.

15.03 Elena Vallortigara supera al terzo tentativo 1.89!

15.02 Mahuchikh supera 1.89 al secondo tentativo.

15.01 Secondo errore a 1.89 per Elena Vallortigara, sbaglia anche la francese Solène Gicquel.

15.00 Sono sei le altiste ad aver superato 1.89 al primo tentativo.

14.58 L’argento olimpico Nicola McDermott (Australia) entra in gara superando al primo tentativo 1.89, sbaglia invece l’argento Yaroslava Mahuchikh.

14.57 Sbaglia anche l’ucraina Yuliya Levchenko.

14.55 Elena Vallortigara commette il primo errore della sua giornata al primo tentativo a 1.89.

14.54 Laureen Maxwell supera al primo tentativo 1.89 ma ha commesso un errore a 1.81. Bene anche Licwinko (Polonia) e Patterson (Australia).

14.52 Primo errore per la francese Gicquel a 1.89.

14.51 Terzo errore per la statunitense che è la prima eliminata di giornata.

14.50 Secondo errore per Inika McPherson a 1.85.

14.49 Yaroslava Mahuchikh e Mariya Lasitskene superano al primo tentativo 1.85.

14.47 Sette atlete hanno superato al primo tentativo 1.85, ora è il turno delle medagliate olimpiche.

14.45 1.85 al primo tentativo per Elena Vallortigara!

14.44 Bene anche Licwinko (Polonia), Patterson (Australia) e Maxwell (Francia), sbaglia McPherson (Stati Uniti).

14.42 1.85 al primo tentativo per la transalpina Solène Gicquel.

14.40 Sbaglia solo la francese Maxwell, tutte le altre saltatrici hanno superato la misura.

14.38 Elena Vallortigara supera al primo tentativo 1.81!

14.36 L’australiana McDermott (argento olimpico) partirà da 1.89, le altre due medagliate a Tokyo, la russa Lasitskene (oro) e l’ucraina Mahuchikh (bronzo) invece da 1.85.

14.35 Elena Vallortigara salterà questa misura partendo direttamente da 1.81.

14.33 Le francesi Gicquel e Maxwell superano al primo tentativo 1.77.

14.30 Inizia la giornata di gare valida per la Diamond League a Parigi con il salto in alto femminile.

14.28 Dopo le gare regionali si partirà dunque con il salto in alto femminile, dove sarà presente tutto il podio di Tokyo 2020 con la russa Mariya Lasitskene, l’australiana Nicola McDermott e l’ucraina Yaroslaa Mahuchikh.

14.25 Questo il programma odierno delle gare valide per la Diamond League:

14.30 Salto in alto femminile

15.14 Lancio del disco femminile

15.24 Salto con l’asta maschile

16.03 400 metri ostacoli femminile

16.14 200 metri maschile

16.18 Salto triplo maschile

16.21 3000 metri femminile

16.39 100 metri femminile

16.43 Tiro del giavellotto maschile

16.55 800 metri maschile

17.05 400 metri femminile

17.22 100 metri ostacoli

17.34 3000 siepi maschile

17.53 110 metri ostacoli

14.20 Allo stadio “Charlety” di Parigi saranno di scena ben sette azzurri, Eseosa Fostine Desalu nei 200 metri, Elena Vallortigara nel salto in alto, Tobia Bocchi nel salto triplo, Nadia Battocletti nei 3000 metri, e i siepisti Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami e Osama Zoghlami.

14.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Parigi della Diamond Laegue 2021, l’ultima prima delle finali di Bruxelles e Zurigo.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa della Diamond League 2021. Allo stadio “Charlety” di Parigi si gareggerà per l’ultima volta prima delle finali in programma il 3 settembre a Bruxelles e l’8 e il 9 settembre a Zurigo.

Saranno ben 7 gli italiani in gara oggi, Eseosa Fostine Desalu sarà di scena nei 200 metri dove proverà a migliorare il settimo posto ottenuto due giorni fa a Losanna. Elena Vallortigara andrà a caccia del personale nel salto in alto mentre Nadia Battocletti vorrà ben figurare nei 3000 metri dopo l’ottimo settimo posto olimpico conquistato a Tokyo. Ci saranno poi Tobia Bocchi nel salto triplo e i siepisti Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami e Osama Zoghlami.

Nella capitale francese ci sarà una nutrita presenza di big, riflettori puntati sui 100 metri femminili dove si rinnoverà il duello tutto giamaicano tra Elaine Thompson-Herah e Shelly-All Fraser-Pryce. Nel salto in alto Armand Duplantis cercherà il riscatto dopo essersi fermato a 5.82 in Svizzera chiudendo quarto. Saranno inoltre presenti Mariya Lasitskene nel salto in alto femminile, Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi maschili, Allyson Felix nei 400 donne e Kenny Bednarek e Fred Kerley nei 200 uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Parigi della Diamond League 2021, l’ultima prima delle finali. La prima gara valida per il diamante (salto in alto femminile) è in programma alle ore 14.30 allo stadio “Charlety” di Parigi, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

