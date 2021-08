LIVE Francia-Argentina, Olimpiadi volley in DIRETTA: transalpini favoriti per la finale, Conte e De Cecco ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Argentina, match valido per la semifinale del torneo di pallavolo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci siamo, è finalmente arrivato il momento di giocarsi le medaglie, nonostante l’Italia non sarà della partita, ci aspetteranno dei giorni di vere e proprie battaglie con 4 squadre pronte a dare spettacolo.

Argentina e Francia due squadre che, per motivi diversi, non ci si sarebbe mai aspettati di vedere in semifinale. De Cecco e compagni sono la vera rivelazione del torneo, hanno concluso il girone in terza posizione, battendo per l’appunto la Francia e gli Stati Uniti, vittoria quest’ultima che ha eliminato dal torneo la formazione a stelle e strisce, prima di superare ai quarti di finale l’Italia (3-2). Diverso il discorso per la Francia che, dopo un inizio assai difficile, ha superato il girone per il rotto della cuffia e si è trovata ai quarti di finale contro la Polonia, nessuno avrebbe scommesso un euro su Ngapeth e compagni e invece i transalpini sono riusciti nella magia, superando 3-2 i bi-campioni iridati. Quella di stasera è una sfida apertissima, sulla carta i favori sono dalla parte dei francesi, che sulla carta sono una squadra superiore dal punto di vista tecnico e del potenziale, ma abbiamo visto che l’Argentina è una formazione assai compatta, con un mago in regia e con tanta voglia di vincere, ci aspetta un battaglia!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Argentina, match valido per i quarti di finale del torneo di pallavolo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match inizierà alle ore 14:00 italiane, noi vi terremo compagnia già a partire dalle 13:30.

Foto: LaPresse