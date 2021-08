DIRETTA MotoGP, GP Gran Bretagna LIVE: griglia di partenza, Bagnaia in prima fila. Bene Valentino Rossi: 8°!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.00 CLASSIFICA DEFINITIVA Q2

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’58.889

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’58.911 0.022 / 0.022

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’58.925 0.036 / 0.014

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.074 0.185 / 0.149

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1’59.086 0.197 / 0.012

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.273 0.384 / 0.187

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 1’59.368 0.479 / 0.095

8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’59.531 0.642 / 0.163

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 338.5 1’59.579 0.690 / 0.048

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.2 1’59.639 0.750 / 0.060

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1’59.763 0.874 / 0.124

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’59.977 1.088 / 0.214

15.58 Jorge Martin scivola in quarta posizione davanti a Marquez e Aleix Espargarò. Settimo un deluso Miller, quindi Rossi e Zarco, decimo Rins su Mir, poi Binder

15.56 E’ successo di tutto in questa Q2! Jorge Martin viene penalizzato e la pole va a Pol Espargarò! Grande sorpresa, in prima fila anche un ottimo “Pecco” Bagnaia con Quartararo!

15.54 CANCELLATO IL TEMPO DI MARTIN! Ha saltato di netto la chicane 7-8… POL ESPARGARO IN POLE!!!!!!!! Secondo Bagnaia, poi Quartararo!

15.53 RIEPILOGO TEMPI

1 89 J. MARTIN 1:58.008 2 44 P. ESPARGARO +0.881 3 63 F. BAGNAIA +0.903 4 20 F. QUARTARARO +0.917 5 93 M. MARQUEZ +1.078 6 41 A. ESPARGARO +1.265 7 43 J. MILLER +1.360 8 46 V. ROSSI +1.523 9 5 J. ZARCO +1.571 10 42 A. RINS +1.631

15.52 Jorge Martin è in pole! Ma non si sa se il suo crono stellare sia valido!

15.51 Marquez rimane quinto, Rossi è ottavo a 1.523, Quartararo quarto a 917

15.50 Il tempo di Martin potrebbe essere cancellato perchè è folle! Quartararo si lancia per l’ultimo giro!! Rossi è decimo e non migliora

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!! Martin 1:58.008!!!!!!!!!!! Che tempoooooooooooo!!!!!!!!!!!!! Pol Espargarò secondo a 881 millesimi poi Bagnaia a 903!!!!!!

-1 Martin e Pol Espargarò piazzano il record nel T1 e T2, Bagnaia risponde! Migliorano tutti! Bene anche Rins e Ross

-2 Tutti di nuovo in azione, si parte per il time attack finale! Quartararo vuole la pole!!!

-3 Marc Marquez è ancora senza tempo, rimane 12° dopo che è uscito sul “verde” di curva 12

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI Q2

1 20 F. QUARTARARO 1:58.990 2 63 F. BAGNAIA +0.270 3 89 J. MARTIN +0.283 4 44 P. ESPARGARO +0.619 5 43 J. MILLER +0.650 6 41 A. ESPARGARO +0.668 7 36 J. MIR +1.084 8 46 V. ROSSI +1.097 9 42 A. RINS +1.293 10 33 B. BINDER +1.307

-5 Tutti di nuovo ai box per andare a cambiare la gomma e tentare il time attack finale!

-6 Quartararo appare imprendibile in 1:58.990 ma Bagnaia e Martin sono a 2 decimi, poi vuoto con Pol Espargarò quarto a 619 e Miller quinto a 650. Rossi ottavo a 1.097

-7 Cancellato il primo giro di Marquez, mentre Martin è secondo a 283 millesimi, Bagnaia spinge alla grande ed è secondo lui a 270!!!!!

-8 Pol Espargarò sale al terzo posto a 619 millesimi, poi Miller, Mir e Rossi

-9 Secondo Bagnaia a 350 millesimi, quarto Rossi a 1.146 su Mir

-10 Aleix Espargarò secondo a 20 millesimi, ora Miller in vetta in 1:59.640, ma arriva Quartararaoooooooo!!!!!!! 1:58.990!!!!!!!!!!!!!

-11 Il primo crono della Q2 lo fa segnare Mir in 2:00.237, Pol Espargaro si ferma a mezzo secondo ma il tempo è cancellato

-13 Rins e Marquez aprono il gruppo, si parte con i giri lanciati! Si entra nel vivo!

-14 minuti, subito tutti in pista, non si perde nemmeno un secondo per questa qualifica

15.35 SEMAFORO VERDE!!!!!! INIZIA LA Q2!!!!!!! BATTAGLIA A SILVERSTONE!!!!!!

15.33 2 minuti e si parte, chi centrerà la pole a Silverstone?

15.30 Tra poco scatta la Q2, ecco i piloti che ne faranno parte assieme a Zarco e Rins

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.409 7 1’59.829 15 1’59.288 11

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.301 10 0.029 0.029 1’59.317 11 1’59.461 13

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.191 13 0.098 0.069 2’00.219 15 1’59.386 14

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’02.102 13 0.108 0.010 1’59.939 15 1’59.396 14

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.783 14 0.227 0.119 2’00.102 16 1’59.515 16

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.336 16 0.227 2’00.035 16 1’59.515 15

7 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’02.334 5 0.265 0.038 2’00.400 15 1’59.553 16

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.219 14 0.363 0.098 2’00.725 15 1’59.651 14

9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.111 13 0.383 0.020 2’00.315 15 1’59.671 15

10 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.941 14 0.395 0.012

15.28 RIEPILOGO TEMPI Q1

1 5 J. ZARCO 1:59.288 2 42 A. RINS +0.221 3 23 E. BASTIANINI +0.265 4 10 L. MARINI +0.476 5 30 T. NAKAGAMI +0.593 6 9 D. PETRUCCI +0.709 7 73 A. MARQUEZ +0.829 8 27 I. LECUONA +0.843 9 35 C. CRUTCHLOW +0.929 10 88 M. OLIVEIRA +1.103

15.27 Johann Zarco vola in vetta in 1:59.288, secondo Alex Rins a 221 millesimi, beffato Bastianini!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI SI CHIUDE LA Q1! Zarco rimane secondo a 187 millesimi e si rilancia, ora pista libera, assalto alla Q2!!!

-1 Cade Bastianini in curva 13! Bandiere gialle per tutti, vedremo se i giri si potranno concludere!

-2 Lecuona migliora ma è quinto, Nakagami sale in terza posizione a 328 millesimi!

-4 Tornano in azione i piloti, pronti per gli ultimi 2 giri lanciati, Bastianini vuole difendere un ottimo 1:59.553

-5 Marini e Dixon sono i primi a tornare i box per il cambio gomme, come faranno ora tutti gli altri

-6 Dopo il primo run tutti alzano il ritmo e non migliora nessuno. Bastianini al comando, Rins terzo a 235 millesimi da Zarco, quarto PEtrucci poi Marini

-7 Enea Bastianini vola in 1:59.553 ed è primo con 422 millesimi su Rins, ma ora è Zarco secondo a 187

-9 Alex Rins si porta al comando in 1:59.975 con 416 millesimi su Oliveira, Bastianini doppio record, attenzione!

-10 Il primo tempo lo fissa Lecuona in 2:00.476 davanti Marini e PEtrucci, ma ora Oliveira sale al comando in 2:00.397

-12 Partono i primi giri veloci della Q1, Nakagami apre il gruppo

-13 Ora tutti i piloti sono in azione, vediamo chi sarà in grado di acciuffare le prime due posizioni per andare alla Q2

-14 minuti, tutti in pista tranne Zarco e Rins che attendono ancora qualche istante

15.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1 DELLA MOTOGP!!!!!!!

15.08 I PILOTI IMPEGNATI NELLA Q1

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’01.795 6 0.437 0.042 2’00.810 3 1’59.725 17

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.422 15 0.765 0.328 2’00.870 13 2’00.053 15

13 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.966 15 0.787 0.022 2’00.882 16 2’00.075 13

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.870 13 0.869 0.082 2’01.496 15 2’00.157 15

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.596 13 1.049 0.180 2’00.392 16 2’00.337 12

16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’02.400 14 1.071 0.022 2’00.413 15 2’00.359 16

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’01.956 12 1.257 0.186 2’01.405 17 2’00.545 15

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’03.196 11 1.260 0.003 2’01.058 15 2’00.548 10

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’02.526 14 1.260 2’00.548 14 2’01.446 7

20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.620 12 1.595 0.335 2’01.412 15 2’00.883 15

21 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’03.939 11 3.313 1.718 2’02.601 15 2’02.814 6

22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’07.699 10 5.850 2.537

15.05 Ora tutta l’attenzione va sulle qualifiche! Tra 5 minuti scatta la Q1

15.03 Quartararo, come si sapeva, ha il passo migliore del lotto e nella FP4 lo ha dimostrato. 2:00.002 come miglior tempo e tanti altri giro sul piede del 2:00 basso. El Diablo è il favorito per domani

15.01 RIEPILOGO TEMPI FP4

1 20 F. QUARTARARO 2:00.002 2 44 P. ESPARGARO +0.251 3 63 F. BAGNAIA +0.299 4 93 M. MARQUEZ +0.317 5 42 A. RINS +0.450 6 43 J. MILLER +0.699 7 41 A. ESPARGARO +0.727 8 46 V. ROSSI +0.736 9 5 J. ZARCO +0.765 10 73 A. MARQUEZ +0.806

15.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP4! Fabio Quartararo domina la scena!

14.59 Pol Espargarò sale in seconda posizione a 251 millesimi dalla vetta. Rossi continua, ancora parziale record in ogni settore, ma con un pessimo T4 perde mezzo secondo e non migliora

14.58 Joan Mir migliora, ma è solo 17° a 1.346, Rossi fa segnare i suoi migliori settori e sale in settima posizione a 736 millesimi, che scatto!

14.56 Quartararo procede su tempi alti ora, quasi 2 secondi più alti del suo record, Bagnaia torna in pista, mentre Marquez, Rins e Miller non migliorano. Lo fa Zarco che ora è settimo a 765 millesimi. Rossi risale in 13a posizione a 1.195

14.54 Zarco si porta in 11a posizione a 1.182 e risale leggermente, per il resto non sta migliorando nessuno ai piani alti.

14.52 Mir rischia la caduta, ma riprende la sua Suzuki all’ultimo secondo e abortisce il giro, migliora Martin nel T1, mentre Rossi si presenta al T1 con 8 decimi di ritardo.

14.50 Zarco prova a scuotersi dalla attuale 20a posizione, fa segnare i suoi migliori parziali e sale in 16a a 1.518

14.48 AGGIORNAMENTO TEMPI

20 F. QUARTARARO 2:00.002 2 63 F. BAGNAIA +0.299 3 93 M. MARQUEZ +0.317 4 42 A. RINS +0.450 5 43 J. MILLER +0.699 6 41 A. ESPARGARO +0.727 7 73 A. MARQUEZ +0.806 8 23 E. BASTIANINI +0.853 9 44 P. ESPARGARO +0.983 10 33 B. BINDER +1.021

14.46 Rapido passaggio ai box per diversi piloti, Quartararo, Rossi, Marquez, Rins e Binder tornano in azione

14.44 Marc Marquez si inserisce ai piani alti, terzo tempo a 317 millesimi. Lo spagnolo conferma di avere una Honda ottimale su questo tracciato. Aleix Espargarò si porta in sesta posizione a 727

14.42 Ancora un giro eccellente per Quartararo in 2:00.325, mentre Rins si porta in terza posizione a 450 millesimi, mentre Bagnaia è secondo a 299. Rossi rimane 13° a 1.690

14.40 Quartararo prosegue su un passo clamoroso, ancora 2:00 basso, mentre alle sue spalle si fa fatica a scendere sotto il muro del 2:01. Risponde Miller in 2:00.813, Rins 2:00.834, poi Bagnaia 2:00.889

14.38 Bagnaia sale al comando in 2:00.889, ma Quartararo vola!!!!!! 2:00.002!!!!!!! 887 millesimi di vantaggio!!! Rossi sesto a 1.573

14.36 Quartararo si porta in vetta in 2:00.948 con 738 millesimi su Bagnaia e 1.383 su Martin. Rossi settimo a 1.706

14.34 Petrucci fa segnare 2:02.683, ma ora c’è Martin in vetta con 2:02.333 con 128 millesimi su Lecuona

14.33 Valentino Rossi scende con doppia media, come Oliveria, Martin soft e media, una scelta come Mir. Miller, invece, media e hard

14.32 Rins entra con media e hard, Bagnaia doppia media, Binder media e hard, Bastianini media e soft

14.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti del turno, Marquez entra con doppia media, come Zarco e Marini

14.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP4 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!

14.27 Sarà interessante capire, anche, quale sarà il ritmo di Marc Marquez che, per quanto visto sino ad ora, sembra avere tra le mani una Honda performante, ma la lunga distanza è tutta un’altra questione…

14.24 Sul fronte italiano bene anche “Pecco” Bagnaia e Valentino Rossi che hanno centrato abbastanza comodamente la top10, venendo anzi fermati nell’ultimo giro dalle bandiere gialle, mentre stavano andando all’assalto del miglior tempo. Per il “Dottore”, probabilmente, la migliore FP3 della stagione…

14.21 Ancora molto solido Fabio Quartararo. Il portacolori del team Yamaha Factory ha messo in mostra un passo davvero impressionante e sfrutterà questa FP4 per confermare di essere l’uomo da battere in questo fine settimana…

14.18 Jack Miller davvero sugli scudi in questo weekend inglese. Dopo il secondo tempo di ieri, oggi l’australiano è andato addirittura a piazzare il giro più veloce e, come ha spiegato il box Ducati, è intervenuto su qualche piccolo dettaglio della sua guida. Gli effetti, a quanto pare, si stanno vedendo…

14.15 LA CLASSIFICA DEI TEMPI COMBINATA DI FP1, FP2, FP3

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.409 7 1’59.829 15 1’59.288 11

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.301 10 0.029 0.029 1’59.317 11 1’59.461 13

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.191 13 0.098 0.069 2’00.219 15 1’59.386 14

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’02.102 13 0.108 0.010 1’59.939 15 1’59.396 14

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.783 14 0.227 0.119 2’00.102 16 1’59.515 16

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.336 16 0.227 2’00.035 16 1’59.515 15

7 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’02.334 5 0.265 0.038 2’00.400 15 1’59.553 16

8 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.219 14 0.363 0.098 2’00.725 15 1’59.651 14

9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.111 13 0.383 0.020 2’00.315 15 1’59.671 15

10 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.941 14 0.395 0.012 2’00.051 15 1’59.683 14

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’01.795 6 0.437 0.042 2’00.810 3 1’59.725 17

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’01.422 15 0.765 0.328 2’00.870 13 2’00.053 15

13 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.966 15 0.787 0.022 2’00.882 16 2’00.075 13

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.870 13 0.869 0.082 2’01.496 15 2’00.157 15

15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.596 13 1.049 0.180 2’00.392 16 2’00.337 12

16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’02.400 14 1.071 0.022 2’00.413 15 2’00.359 16

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’01.956 12 1.257 0.186 2’01.405 17 2’00.545 15

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’03.196 11 1.260 0.003 2’01.058 15 2’00.548 10

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’02.526 14 1.260 2’00.548 14 2’01.446 7

20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.620 12 1.595 0.335 2’01.412 15 2’00.883 15

21 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’03.939 11 3.313 1.718 2’02.601 15 2’02.814 6

22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’07.699 10 5.850 2.537

14.12 I TEMPI DELLA FP3 DI QUESTA MATTINA

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’59.288

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.386 0.098 / 0.098

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 336.4 1’59.396 0.108 / 0.010

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’59.461 0.173 / 0.065

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’59.515 0.227 / 0.054

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’59.515 0.227

7 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’59.553 0.265 / 0.038

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’59.651 0.363 / 0.098

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’59.671 0.383 / 0.020

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’59.683 0.395 / 0.012

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 1’59.725 0.437 / 0.042

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.2 2’00.053 0.765 / 0.328

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 2’00.075 0.787 / 0.022

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 332.3 2’00.157 0.869 / 0.082

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 2’00.337 1.049 / 0.180

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.359 1.071 / 0.022

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 331.2 2’00.545 1.257 / 0.186

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 2’00.548 1.260 / 0.003

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 2’00.883 1.595 / 0.335

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.3 2’01.446 2.158 / 0.563

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.814 3.526 / 1.368

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

14.09 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 181

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 134

3 Joan MIR Suzuki SPA 134

4 Johann ZARCO Ducati FRA 132

5 Jack MILLER Ducati AUS 105

6 Brad BINDER KTM RSA 98

7 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

9 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 67

10 Jorge MARTIN Ducati SPA 64

11 Marc MARQUEZ Honda SPA 59

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 55

13 Alex RINS Suzuki SPA 44

14 Alex MARQUEZ Honda SPA 41

15 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

16 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

17 Enea BASTIANINI Ducati ITA 31

18 Danilo PETRUCCI KTM ITA 30

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

20 Luca MARINI Ducati ITA 27

21 Iker LECUONA KTM SPA 24

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Dani PEDROSA KTM SPA 6

24 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

25 Michele PIRRO Ducati ITA 3

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

14.06 Il meteo sul tracciato di Silverstone rimane variabile, con il rischio pioggia che dovrebbe essere sempre scongiurato. Temperature di 18 gradi e 26 sull’asfalto…

14.03 Dopo la FP3 di questa mattina che ha definito i 10 piloti già nella Q2, ora si penserà all’assetto gara in vista di domani, dato che si correrà alle 14.00 italiane

14.00 Buongiorno e bentornati a Silverstone! Tra 30 minuti esatti scatterà la FP4 del GP di Gran Bretagna, dopodichè ci tufferemo nelle qualifiche!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sullo splendido tracciato di Silverstone si inizia a fare sul serio, con i piloti che si sfideranno sul filo dei millesimi per conquistare la pole position della gara inglese e, di conseguenza, andando a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, come sempre, si disputerà alle ore 14.00 italiane.

Le qualifiche scatteranno alle ore 15.10 con la Q1, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 15.35. Vedendo quanto emerso dalle prove libere, si annuncia ancora una volta Fabio Quartararo come favorito per la pole position. Il francese del team Yamaha Factory, infatti, ha trovato il giusto feeling con il tracciato del Northamptonshire, ma i rivali non mancheranno. Dalle solite Ducati, con Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco e Francesco “Pecco” Bagnaia, passando per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, ma ponendo particolare attenzione a Marc Marquez, che ha dimostrato passi in avanti notevoli sia a livello di moto, sia a livello di dolore al braccio destro.

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 scatteranno alle ore 15.10 con la Q1, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 15.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina a Silverstone. Buon divertimento!

