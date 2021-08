DIRETTA MotoGP, GP Gran Bretagna LIVE: risultati FP2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro per trovare la quadra in termini d’assetto e ogni minuto sarà importante per il set-up.

Dopo il primo turno di prove Marc Marquez ha dimostrato di saperci fare. Pare tornato il pilota prima del bruttissimo incidente di Jerez l’iberico per il modo in cui riesce a guidare una Honda sempre molto complicata sull’avantreno. Instabilità con l’anteriore che si è tradotta, non a caso, in una caduta per Marc fortunatamente senza conseguenze per lui. Tuttavia, visti anche i tempi di Pol Espargaró, la RC213V appare piuttosto in palla in questo day-1.

Nel confronto iridato, invece, tra Yamaha e Ducati, Fabio Quartataro ha mostrato consistenza, orbitando sempre nella top-3, mentre maggiori difficoltà per la Rossa come ci si attendeva. In particolare, Francesco “Pecco” Bagnaia fa un po’ di fatica con le basse temperature britanniche, ma nella FP2 dovrà trovare dei correttivi. Correttivi che dovranno essere trovati anche da Valentino Rossi, sedicesimo al termine dalla sessione 1 e non in grado di migliorare il suo tempo dopo un ottimo inizio.

