DIRETTA MotoGP, GP Austria 2021 LIVE: qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca prove libere 3 – Qualificati Q2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. I centauri si daranno battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si preannuncia grande spettacolo con tanti piloti in grado di puntare alle posizioni che contano. Attenzione alle condizioni meteo, perché le previsioni della vigilia parlano di possibile pioggia nonostante le temperature torride che si aggirano attorno ai 35 °C.

Francesco Bagnaia è in forma eccellente, in mattinata ha siglato il miglior tempo in sella alla Ducati ufficiale e punta a sbaragliare la concorrenza. Il piemontese deve riscattare il pessimo risultato del GP di Stiria ed è tra i favori della vigilia. Il ribattezzato Pecco dovrà fare i conti soprattutto con il francese Johann Zarco e con lo spagnolo Iker Lecuona, ma attenzione anche al suo compagno di squadra Jack Miller. Il francese Fabio Quartararo, leader del Mondiale, appare un po’ più in difficoltà e potrebbe iniziare a fare i conti. Lo spagnolo Joan Mir deve dare tutto e vuole riaprire il campionato, Valentino Rossi proverà a risalire la china.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, poi alle ore 14.10 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com Press