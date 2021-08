DIRETTA MotoGP, GP Austria 2021 LIVE: si parte alle ore 14, Quartararo sfida le Ducati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.44 Ultima spiaggia invece in chiave iridata per Francesco Bagnaia, costretto a vincere quest’oggi per sbloccarsi (non è mai salito sul gradino più alto del podio in top class) e per cominciare il tentativo di rimonta in classifica generale su Quartararo.

13.41 Quartararo, in caso di nuovo podio a Spielberg, lancerebbe un segnale già forse definitivo a tutti i suoi avversari nella corsa per il titolo. Il Diablo è davvero in stato di grazia e sembra al momento imbattibile sulla lunga distanza del campionato.

13.37 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP prima del GP d’Austria:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 172

2 Johann ZARCO Ducati FRA 132

3 Joan MIR Suzuki SPA 121

4 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 114

5 Jack MILLER Ducati AUS 100

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

8 Brad BINDER KTM RSA 73

9 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 61

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 58

13.34 Come di consueto sarà fondamentale la scelta delle gomme, specialmente per alcuni piloti “sensibili” con questi pneumatici Michelin come Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

13.30 Di seguito la classifica completa del warm-up mattutino della MotoGP, disputatosi con temperature leggermente più basse rispetto alla gara:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1’23.629

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 315.7 1’24.011 0.382 / 0.382

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 317.6 1’24.016 0.387 / 0.005

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.0 1’24.141 0.512 / 0.125

5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 315.7 1’24.204 0.575 / 0.063

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1’24.356 0.727 / 0.152

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’24.458 0.829 / 0.102

8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 316.7 1’24.507 0.878 / 0.049

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’24.514 0.885 / 0.007

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1’24.539 0.910 / 0.025

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1’24.571 0.942 / 0.032

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’24.599 0.970 / 0.028

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1’24.633 1.004 / 0.034

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 312.1 1’24.647 1.018 / 0.014

15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 317.6 1’24.674 1.045 / 0.027

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.703 1.074 / 0.029

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.7 1’24.793 1.164 / 0.090

18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.4 1’24.934 1.305 / 0.141

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 308.5 1’25.001 1.372 / 0.067

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.8 1’25.051 1.422 / 0.050

13.27 Stamattina si è disputato un warm-up abbastanza equilibrato e difficile da decifrare, ad eccezione di un Fabio Quartararo che ha fatto la differenza rispetto al resto della concorrenza grazie ad un ritmo eccezionale.

13.24 Quest’oggi va in scena la seconda gara consecutiva al Red Bull Ring di Spielberg, dopo il GP di Stiria vinto domenica scorsa dal rookie spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac.

13.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

La griglia di partenza

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Si preannuncia grande spettacolo a Spielberg, dove si corre a sette giorni di distanza dal GP di Stiria. Temperature torride, attorno ai 35 °C, caratterizzeranno questo intenso pomeriggio, ma attenzione come sempre al cielo perché non è da escludere una perturbazione che potrebbe portare acqua sulla pista e rimescolare tutte le carte in tavola.

Jorge Martin scatterà dalla pole position proprio come settimana scorsa e inseguirà la seconda vittoria consecutiva. Lo spagnolo è in un momento magico e può assolutamente fare la differenza con la sua Ducati Pramac. Il francese Fabio Quartararo partirà dalla seconda piazzola e punterà a rafforzare il proprio primato in campionato: l’alfiere della Yamaha non è tra i favoriti della vigilia, ma potrà provare a guadagnare terreno nei confronti di Johann Zarco e Joan Mir che partiranno in quarta e in settima posizione (attenzione al francese della Ducati Pramac che può fare il colpaccio).

Francesco Bagnaia completa la prima fila e punterà alla vittoria visto il buon passo in sella alla sua Ducati. Marc Marquez cercherà di dire la sua dalla quinta piazzola, appena davanti a Jack Miller sullo schieramento di partenza. Valentino Rossi dovrà invece inscenare una complessa rimonta dalla 18ma posizione, sarà difficile ottenere un risultato onorevole per l’alfiere della Yamaha Petronas.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com Press