DIRETTA MotoGP, gara GP Gran Bretagna LIVE: buon avvio di Bagnaia e Rossi, a terra Marquez

-15 Aleix Espargarò sorpassa il fratello Pol ed è secondo con l’Aprilia. E intanto Quartararo se ne va…

-15 Quartararo sta cercando l’allungo. Se vincesse oggi, allora il Mondiale sarebbe praticamente in cassaforte, con oltre 50 punti di vantaggio.

-16 Ed ecco il sorpasso immediato di Quartararo, che sale in vetta. Mir intanto passa Miller ed è 5°.

-16 Quartararo è incollato a Pol Espargarò…

-16 Aleix Espargarò restituisce il sorpasso a Bagnaia e si riprende la terza posizione.

-17 Bagnaia reagisce, a sua volta sorpassa Aleix Espargarò ed è 3°.

-17 Altro che gestire il vantaggio in classifica…Quartararo attacca e supera Espargarò.

-17 Pol Espargarò in testa davanti ad Aleix Espargarò, Quartararo, Bagnaia, Miller, Mir e Rins. I primi 7 sono praticamente insieme. 8° Valentino Rossi, che si è staccato.

-17 Attenzione a Mir perché sta risalendo fortissimo con la Suzuki. E’ il più veloce in pista.

-18 Anche Bagnaia non sta brillando sul passo, viene superato da Quartararo ed è 4°.

-18 Fatica Valentino Rossi, scavalcato anche da Rins: è 8°.

-18 Aleix Espargarò attacca Pol, ma finisce lungo in staccata e resta secondo.

-18 Attenzione, i fratelli Pol ed Aleix Espargarò sono vicinissimi. Battaglia in famiglia!

-19 Mir sorpassa Valentino Rossi ed è 6°.

-19 Allungano i primi quattro, Miller fatica a tenere il passo. L’australiano accusa già 6 decimi dal quartetto di testa.

-19 Aleix Espargarò (Aprilia) scavalca Bagnaia ed è secondo alle spalle del fratello Pol, che guida la Honda! 4° Quartararo, 5° Miller, 6° Valentino Rossi, 7° Mir.

-20 CADE MARC MARQUEZ E TRASCINA A TERRA ANCHE MARTIN! Ora Valentino Rossi è 6°!

-20 BAGNAIA NE SUPERA DUE IN UN COLPO SOLO ED E’ SECONDO! 8° Valentino Rossi.

-20 giri al termine. Parte male Bagnaia, scivola al 4° posto. Pol Espargarò al comando davanti a Quartararo ed Aleix Espargarò.

13.58 Giro di ricognizione!

13.54 Cielo coperto a Silverstone, fa freddo. Per ora non piove, ma in Gran Bretagna non si sa mai…

13.51 Capitolo costruttori, nel Gran Premio di Gran Bretagna hanno sinora vinto quattro marchi diversi, tutti attualmente impegnati in MotoGP. Comanda la Honda con 16 trionfi, seguita dalla Yamaha a 13 e dalla Suzuki a 10. Chiude la Ducati a quota 3.

13.47 Per quanto riguarda le affermazioni italiane, se ne contano complessivamente 11. Oltre a quelle di Rossi (6) e Dovizioso (2) bisogna aggiungere i singoli successi di Franco Uncini (1982), Luca Cadalora (1993) e Max Biaggi (2001).

13.44 Sono quattro anche i piloti a essersi imposti sia a Silverstone che a Donington. Tre di essi li abbiamo appena citati, poiché Rossi, Stoner e Dovizioso hanno trionfato su entrambi i circuiti. In questo caso, però, il quarto della lista è Wayne Gardner.

13.40 Dunque sono nove i rider che hanno vinto più di un GP di Gran Bretagna. Fra di essi, in quattro hanno primeggiato con due moto diverse. Si tratta di Valentino Rossi (Honda, Yamaha); Casey Stoner (Ducati, Honda); Randy Mamola (Suzuki, Honda) e Andrea Dovizioso (Honda, Ducati).

13.37 GP GRAN BRETAGNA – VITTORIE TOP CLASS

6 – ROSSI Valentino [ITA] (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015)

4 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1989, 1990, 1991, 1994)

3 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1983)

3 – DOOHAN Mick [AUS] (1995, 1996, 1997)

3 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2011)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1980, 1984)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1992)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2009, 2017)

13.35 Tra gli uomini attualmente in attività, hanno vinto a Silverstone anche Marc Marquez (2014), Maverick Viñales (2016) e Alex Rins (2019).

13.32 Da quando è stato inserito nel Motomondiale, la classe regina ha sempre corso nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale è stato capace di imporsi per ben 6 volte. Il Dottore ha primeggiato nel 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 e 2015.

13.31 Il GP di Gran Bretagna vivrà la sua 43ma edizione e ha cambiato sede nel corso degli anni. Inizialmente affidato a Silverstone, è stato trasferito a Donington a partire dal 1987, rimanendovi fino al 2009. Dal 2010, invece, è tornato nella sua location originale. Dunque sinora il GP è andato in scena 23 volte a Donington e 19 a Silverstone.

13.30 La griglia di partenza della gara:

1. Pol Espargarò (Honda)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Jack Miller (Ducati)

8. Valentino Rossi (Yamaha)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Alex Rins (Suzuki)

11. Joan Mir (Suzuki)

12. Brad Binder (KTM)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Luca Marini (Ducati)

15. Takaaki Nakagami (Honda)

16. Danilo Petrucci (KTM)

17. Alex Marquez (Honda)

18. Iker Lecuona (KTM)

19. Cal Crutchlow (Yamaha)

20. Miguel Oliveira (KTM)

21. Jake Dixon (Yamaha)

13.19 La classifica generale del Mondiale vede al comando Fabio Quartararo con 181, seguito dall’italiano Francesco Bagnaia e dallo spagnolo Joan Mir a 134. 47 lunghezze di vantaggio sono tante, mancano 7 gare al termine della stagione (8 se si recupererà anche il GP d’Argentina).

13.13 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 2’00.325

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.2 2’00.351 0.026 / 0.026

3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’00.460 0.135 / 0.109

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 333.3 2’00.554 0.229 / 0.094

5 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 325.3 2’00.584 0.259 / 0.030

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’00.612 0.287 / 0.028

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.692 0.367 / 0.080

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’00.697 0.372 / 0.005

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 2’00.712 0.387 / 0.015

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 2’00.851 0.526 / 0.139

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 334.3 2’01.254 0.929 / 0.403

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.257 0.932 / 0.003

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 333.3 2’01.258 0.933 / 0.001

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.324 0.999 / 0.066

15 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 336.4 2’01.325 1.000 / 0.001

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’01.351 1.026 / 0.026

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 2’01.366 1.041 / 0.015

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 329.2 2’01.512 1.187 / 0.146

19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 2’01.801 1.476 / 0.289

20 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’01.947 1.622 / 0.146

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 331.2 2’01.995 1.670 / 0.048

13.12 Intanto in Moto3 abbiamo già festeggiato una meravigliosa tripletta con Romano Fenati che ha vinto davanti a Niccolò Antonelli e Dennis Foggia!

13.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 inizierà la gara di MotoGP a Silversone, valida per il GP di Gran Bretagna.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. Si preannuncia grande spettacolo e la gara dovrebbe essere decisamente equilibrata e avvincente.

Pol Espargarò scatterà dalla pole position in sella sua Honda e spera nel colpaccio, ma i due grandi favoriti della vigilia sono subito alle sue spalle: il nostro Francesco Bagnaia è secondo con la sua Ducati e insegue il primo sigillo in carriera, il francese Fabio Quartararo è terzo e da leader del campionato vuole portare a casa punti importanti.

Ci si aspetta una bella gara da parte di Valentino Rossi, ottavo in qualifica e desideroso di ottenere un bel risultato. Proveranno a dire la loro anche Jorge Martin (quarto) e Marc Marquez (quinto), atteso Jack Miller con la Ducati soprattutto in caso di condizioni complicate.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

