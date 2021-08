DIRETTA F1, GP Spa LIVE: risultati FP2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il primo turno disputato questa mattina si torna subito in azione sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, con il meteo che potrebbe sempre mettere lo zampino in questa parte delle Ardenne.

Questa mattina abbiamo assistito ad un turno che ha preso il via sotto una leggera pioggia, quindi il sole ha fatto capolino e si è potuto girare senza problemi. Il più veloce è risultato Valtteri Bottas in 1:45.199 con 164 millesimi su Max Verstappen, mentre al terzo posto, ma a mezzo secondo, troviamo Pierre Gasly. Quarto il primo dei ferraristi, Charles Leclerc a 619 millesimi, quindi Carlos Sainz quinto a 736 e Sergio Perez sesto a 935. Solamente diciottesimo, ma senza aver provato il time attack, Lewis Hamilton.

La seconda sessione di prove libere prenderà il via alle ore 15.00 e ci permetterà di fare un quadro della situazione più accurato sui valori in pista in quel di Spa-Francorchamps. Per quanto visto sino ad ora la Red Bull è dominante nel T2, con un carico aerodinamico maggiore, mentre la Mercedes vola nel T1 e T3, laddove la Power Unit può fare la differenza. Bene la Ferrari ma, come sempre, la McLaren ha preferito nascondersi e svelerà il proprio potenziale solamente da domani. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

