DIRETTA F1, GP Spa LIVE: orario qualifiche, guida TV8, FP3 in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questo sabato di FP3 e qualifiche del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps apprestiamoci a vivere un grande spettacolo il cui esitò sarà incerto.

Le attese sono quelle di un nuovo confronto per la pole-position tra Red Bull e Mercedes. In particolare, l’olandese Max Verstappen ha mostrato dei chiari segnali di vitalità nel corso delle prove libere di ieri, stabilendo la miglior prestazione della FP2. Tuttavia, Max è stato anche protagonista di un’uscita di pista che l’ha visto poi andare contro le barriere. Una perdita d’aderenza sul posteriore che ha causato il crash. L’orange, però, non si è scomposto più di tanto per questo per via della velocità dimostrata. Il leader del campionato, Lewis Hamilton, non vorrà essere da meno e si sa già che quanto il cronometro conterà lui sarà pronto per tirar fuori al 101% dalla sua W12.

Discorso diverso per la Ferrari. La Rossa, come ci si aspettava, è in sofferenza su questa pista. Il circuito delle Ardenne richiede potenza ed efficienza aerodinamica, aspetti critici nella SF21. Per questo il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno avuto grandi difficoltà nel corso delle libere di ieri, soprattutto nello sfruttamento degli pneumatici. Un aspetto, quest’ultimo, che ha portato all’incidente di Leclerc nel rapido cambio di direzione poco dopo il rettilineo del Kemmel. Servirà un bel cambio di rotta per sperare di essere in lizza in chiave top-5 per la griglia di partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di questo sabato di FP3 e qualifiche del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le prove libere 3 sono in programma alle 12.00, mentre il time-attack andrà in scena alle 15.00. Buon divertimento!

