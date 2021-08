DIRETTA F1, GP Spa LIVE: iniziano le qualifiche in ritardo, pista bagnata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.23 Ocon, con le intermedie, è 3° a 1″582 da Russell.

15.23 Attenzione, la Mercedes fa sapere via radio a Bottas che la pioggia tornerà tra un paio di minuti…La Williams potrebbe aver pescato il jolly…

15.22 Ora tutti copiano la Williams e tornano ai box per montare le intermedie. La scuderia inglese ora spera che torni la pioggia…

15.21 La classifica parziale, con due Williams davanti!

1 George RUSSELL Williams2:02.068 1

2 Nicholas LATIFI Williams+2.951 1

3 Lando NORRIS McLaren+4.712 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.506 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+6.449 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.080 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+7.083 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+7.763 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.067 1

10 Charles LECLERC Ferrari+8.509 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.528 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+8.990 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+9.022 1

14 Fernando ALONSO Alpine+9.046 1

15 Lance STROLL Aston Martin+9.070 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+9.302 1

17 Carlos SAINZ Ferrari+9.926 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+11.467 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+12.575 1

20 Esteban OCON Alpine- – 2

15.20 RUSSELL! 2’02″068, Williams al comando con le intermedie! 2° il compagno di squadra Latifi a 2″9, 3° Norris a 4″7, 4° Verstappen a 5″5. Ci ha azzeccato la Williams (escursione di Latifi a parte): le condizioni sono ideali per le gomme intermedie, la pista si sta asciugando rapidamente.

15.18 Gasly passa avanti in 2’10″881, 107 millesimi meglio di Hamilton.

15.17 2’11″727 il tempo di Russell con le intermedie. Fa 2 decimi meglio di Tsunoda.

15.16 L’azzardo della Williams costa a Latifi una escursione nell’erba.

15.14 Tutti i piloti in pista con gomme full wet, tranne le Williams di Latifi e Russell che montano le intermedie.

15.12 INIZIATE LE QUALIFICHE! 12 minuti di ritardo. Pista chiaramente bagnata.

15.10 Si parte alle 15.12!

15.10 Rientra ai box la Safety Car, sintomo che a breve inizieranno le qualifiche.

15.08 Le condizioni iniziano a migliorare.

15.07 Continua a girare le Safety Car.

15.05 Meteo molto variabile. Ora spunta qualche raggio di sole sopra il rettilineo dei box…

15.04 La FIA non ha comunicato a che ora inizieranno le qualifiche. Ha solo fatto sapere che avviserà i team 5 minuti prima dell’inizio.

15.02 La Safety Car sta girando sul tracciato per saggiare le condizioni dell’asfalto.

15.00 QUALIFICHE RINVIATE! Piove troppo, non esistono le condizioni minime di sicurezza per poter scendere in pista!

14.58 Queste le condizioni dell’asfalto.

14.55 Sta davvero diluviando…Si riuscirà a partire?

14.53 Hanno invece vinto con due scuderie differenti Emerson Fittipaldi (Lotus e McLaren), Alain Prost (Renault e McLaren), Ayrton Senna (Lotus e McLaren), Michael Schumacher (Benetton e Ferrari), Damon Hill (Williams e Jordan), Kimi Räikkönen (McLaren e Ferrari), Lewis Hamilton (McLaren e Mercedes) e Sebastian Vettel (Red Bull e Ferrari)

14.51 In 25 occasioni (40,0%) il vincitore del GP del Belgio è partito dalla pole position. Statistica confermata anche se guardiamo solo alla moderna versione di Spa-Francorchamps, dove il vincitore del GP è scattato dalla pole position in 15 occasioni su 35 (42,9%)

14.50 Juan Manuel Fangio è l’unico capace di vincere con tre team diversi. El Chueco si è imposto con l’Alfa Romeo (1950), la Maserati (1954) e la Mercedes (1955).

14.48 Sono ben 6 le pole position italiane nel Gran Premio del Belgio, ottenute peraltro da altrettanti piloti differenti! La prima porta la firma di Nino Farina (1950, Alfa Romeo). A seguire sono partiti davanti a tutti anche Alberto Ascari (1952, Ferrari), Eugenio Castellotti (1955, Lancia), Michele Alboreto (1984, Ferrari), Jarno Trulli (2004, Renault) e Giancarlo Fisichella (2009, Force India)

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Ferrari con 14. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP del Belgio anche McLaren (11), Williams (9), Mercedes (7), Alfa Romeo (2) e Red Bull (2).

14.45 Comprendendo Hamilton, sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Spa-Francorchamps. All’inglese si aggiungono Kimi Räikkönen (2007), Sebastian Vettel (2011) e Charles Leclerc (2019).

14.44 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere 6 partenze al palo (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020). Il britannico però non detiene il primato di pole consecutive, che invece spetta ad Ayrton Senna, partito davanti a tutti per 4 anni di fila tra il 1988 e il 1991.

14.43 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto ben 18 affermazioni. Quattro con Michael Schumacher (1996, 1997, 2001, 2002); due con Alberto Ascari (1952, 1953), Niki Lauda (1975, 1976) e Kimi Räikkönen (2007, 2009); una con Peter Collins (1956), Phil Hill (1961), John Surtees (1966), Jody Scheckter (1979), Michele Alboreto (1984), Felipe Massa (2008), Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2019). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (14 volte), Mercedes (5), Williams (4), Red Bull (3) e Alfa Romeo (2).

14.42 Sono tre i successi italiani. Due di essi portano la firma di Alberto Ascari (1952 e 1953), al quale si somma il trionfo di Michele Alboreto nel 1984.

14.41 Sono cinque gli uomini in attività ad aver già vinto in Belgio. Si contano 4 trionfi sia per Kimi Räikkönen (2004, 2005, 2007, 2009) che per Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020). Segue a quota 3 Sebastian Vettel (2011, 2013, 2018), mentre si sono imposti 1 volta anche Daniel Ricciardo (2014) e Charles Leclerc (2019).

14.40 Schumy, però, non detiene il primato di successi consecutivi, che spetta a Jim Clark e Ayrton Senna, capaci di primeggiare per 4 anni di fila. Lo scozzese c’è riuscito tra il 1962 e il 1965, il brasiliano tra il 1988 e il 1991.

14.39 Il pilota più vincente in assoluto a Spa è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 6 volte (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002). Non va inoltre dimenticato come il tedesco abbia tagliato per primo il traguardo anche nel 1994, venendo però squalificato dopo la gara a causa dell’eccessivo consumo del fondo della sua Benetton. Il teutonico ha peraltro ottenuto proprio in questo contesto la prima delle sue 91 affermazioni in carriera, ormai ventinove anni fa.

14.37 Piove in questo momento a Spa…

14.33 Parte del Mondiale sin dal 1950, il tracciato di Spa-Francorchamps era però diverso da quello attuale, poiché non era permanente ed era lungo più di 14 km, in quanto era stato ricavato utilizzando le strade che collegavano le località di Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Il circuito era velocissimo ed era considerato uno dei più pericolosi in assoluto. Per questa ragione, il GP del Belgio aveva sovente un numero di partecipanti inferiore alla media, dato che molti piloti preferivano evitare l’appuntamento, temendo le problematiche poste dal contesto di gara. Non a caso, l’edizione 1960 è entrata negli annali come uno dei weekend più drammatici della storia della F1 a causa di ben quattro incidenti che ebbero serie conseguenze. Stirling Moss si salvò per miracolo, riportando però diverse fratture, Mike Taylor subì lesioni che posero fine alla sua carriera, mentre andò molto peggio a Chris Bristow e Alan Stacey, i quali persero la vita.

14.29 Ricordiamo che Valtteri Bottas (Mercedes) dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

14.27 La classifica delle FP3 sotto la pioggia:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:56.924 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.947 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.072 2

4 Lando NORRIS McLaren+1.585 3

5 Esteban OCON Alpine+1.989 3

6 Lance STROLL Aston Martin+2.281 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+2.400 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.512 2

9 George RUSSELL Williams+2.568 2

10 Fernando ALONSO Alpine+2.689 2

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.884 2

12 Nicholas LATIFI Williams+3.057 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+3.532 3

14 Carlos SAINZ Ferrari+3.825 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.345 4

16 Charles LECLERC Ferrari+4.446 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.586 7

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.588 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.868 4

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+7.458 1

14.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 15.00 assisteremo alle qualifiche del GP del Belgio di F1.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. La lotta per la pole position e per la definizione della griglia di partenza per la gara di domani dovrebbe andare in scena sotto la pioggia: l’acqua ha fatto capolino in mattinata e ha bagnato il tracciato delle Ardenne, complicando la vita ai piloti e rimescolando tutte le carte in tavola.

Si preannuncia una lotta serrata tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) per la prima posizione, ma sul bagnato può succedere davvero di tutto. Ricordiamo che Valtteri Bottas subirà una penalizzazione di cinque posizioni e dunque ci sarà una bella lotta per inserirsi in seconda fila: Sergio Perez (Red Bull) tra i favoriti, la Ferrari ci prova con Charles Leclerc (stamattina è stato sostituito il suo telaio) e Carlos Sainz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

PROGRAMMA QUALIFICHE GP BELGIO F1 2021:

SABATO 28 AGOSTO:

15.00 Qualifiche GP Belgio F1 2021

QUALIFICHE GP BELGIO F1 2021: ORARIO TV8, COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Qualifiche in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201).

Qualifiche in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 19.00.

Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming su tv8.it alle ore 19.00.

Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

