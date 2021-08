Beach volley, Campionato Italiano 2021. Battaglia a Cordenons per tutti i migliori!

Sono iniziate questa mattina le qualifiche della settima tappa del Campionato Italiano di Beachvolley che, per questa occasione, sono ospitate dal Centro Estate Viva di Cordenons. Dopo i due appuntamenti giovanili dell’Under 18 e dell’Under 20, che hanno incoronato quelli che saranno il futuro di questa disciplina, si è dato il via agli scontri tra “grandi”. In campo maschile un nome su tutti ha entusiasmato la platea presente da oggi solo grazie al possesso del green pass: Nicola Grigolo.

Con le sue 54 primavere, Grigolo, è riuscito a conquistare il Main Draw assieme a Ludovico Giuliani, figlio del noto allenatore Alberto. Occhi puntati su di loro quindi domani, in attesa di scoprire quelli che saranno i primi semifinalisti della giornata. In campo femminile, invece, tabellone conquistato dall’azzurrina Margherita Tega che, per la seconda occasione, e “orfana” di Giada Bianchi, rientrata negli States, si è unita a Reka Orsi Toth, sorella di Vicky. Ottimo anche il percorso della ritrovata coppia Colzi/Puccinelli e Rottoli/Piccoli. Niente da fare per gli altri “azzurrini”, reduci del terzo posto agli europei under 20, Hanni/Fusco, che non accedono al main draw solo ai vantaggi. Si affacciano al tabellone di domani anche Krumins/Maletti e Crusca con il sempre verde Dal Molin.

Questi i risultati della giornata.

PRIMO TURNO UOMINI: Crusca/Dal Molin Bye, Palma/Magro-Burgmann/Lancianese 0-2 (18-21, 14-21), Ruini/Zoino Bye, Guliani/Grigolo Bye, Boniotti/Dall’Olio Bye, Hanni/Fusco-Drago/Lucconi 0-2 (19-21, 19-21), Spadoni/Camerani Bye, Rizzi/Benvenuti-Bolognesi/Giannitrapani 2-0 (21-13, 21-13), Breda/Tarocco-Paludet/Mignano 2-1 (21-18, 17-21, 17-15), Krumins/Maletti Bye, Andrighetti/Codato-Taranenko-Basti 0-2 (10-21, 13-21), Bellomo/Mazzotti Bye

SECONDO TURNO VINCENTI UOMINI: Crusca/Dal Molin-Burgmann/Lancianese 2-0 (21-11, 21-14), Ruini/Zoino-Giuliani/Grigolo 1-2 (21-15, 15-21, 8-15), Boniotti/Dall’Olio-Drago/Lucconi 2-1 (21-16, 17-21, 15-11), Spadoni/Camerani-Rizzi/Benvenuti 2-0 (21-19, 21-17), Breda/Tarocco-Krumins/Maletti 0-2 (20-22, 19-21), Taranenko/Basti-Bellomo-Mazzotti 0-2 (17-21, 16-21)

PRIMO TURNO DONNE: Piccoli/Rottoli Bye, Valdora/Botta-Guidi/Arboit 2-1 (14-21, 21-17, 18-16), Scalvini/Pedretti Bye, Balducci/Galazzo Bye, Puccinelli/Colzi Bye, Mori/Chimetto-Negretti/Fezzi 0-2 (13-21, 13-21), Sanguigni/Tamagnone Bye, Pomili/Magi-Chiappetta/Chiappetta 1-2 (21-19, 16-21, 7-15), Rubini/Baravelli Bye, Cambi/Batori Bye, Monaco/Trevisan-Tallevi Diotallevi/Ceracchi 1-2 (18-21, 25-23, 10-15), Tega/Orsi Toth Bye

SECONDO TURNO VINCENTI DONNE: Rottoli/Piccoli-Valdora/Botta 2-0 (21-18, 21-13), Scalvini/Pedretti-Balducci/Galazzo 0-2 (18-21, 17-21), Puccinelli/Colzi-Negretti/Fezzi 2-0 (21-9, 21-14), Sanguigni/Tamagnone-Chiappetta/Chiappetta 2-0 (21-19, 23-21), Rubini/Baravelli-Cambi/Batori 1-2 (17-21, 21-17, 19-21), Tallevi Diotallevi/Ceracchi-Tega/Orsi Toth 0-2 (11-21, 14-21)

Foto Fivb