Draymond Green non le manda a dire: al termine della finalissima del torneo di basket delle Olimpiadi di Tokyo, vinta da Team USA per 87 a 82 sulla Francia, il centro dei Golden State Warriors ha parlato ai giornalisti presenti in terra nipponica togliendosi qualche sassolino dalle scarpe ed esaltando la vittoria di un gruppo speciale.

“L’Orso Ballerino“, come viene soprannominato, ha detto: “Questo oro – come riporta Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport – mi dà molta più soddisfazione di quello di Rio. Abbiamo dimostrato a tante persone che si sbagliavano su di noi”.



Poi ha aggiunto: “Mi assicurerò di ricordarlo a tutti quelli che hanno dubitato di noi, di questo gruppo”.

Una sentenza e un messaggio chiaro a chi, fra marcia di avvicinamento al torneo a Cinque Cerchi e prima partita del torneo dei Giochi, persa peraltro contro la Francia, aveva messo in dubbio la qualità dei ragazzi allenati da Gregg Popovich.

Un back to back importante – quello olimpico – per Draymond Green, che aggiorna ulteriormente la sua bacheca di successi, fatta anche e soprattutto di tre titoli vinti in NBA.

