Badminton, Tokyo 2020: oro per le indonesiane Polii e Rahayu. Battute le super favorite della Cina Chen e Jia

Beffa cinese per la finale valevole per la medaglia d’oro nel doppio femminile di badminton, e conquistata dalle indonesiane Greysia Polii e Apriyani Rahayu, vincitrici per 2-0 sulle campionesse del mondo di Glasgow 2017 Qing Chen Chen e Yi Fan Jia. Bronzo per le sud coreane Soyeong Kim e Heeyong Kong.

Sicuramente i pronostici della vigilia non avrebbero mai ipotizzato una debacle cinese nell’attesissimo match conclusivo del doppio femminile di Tokyo 2020. Invece stavolta è stata l’Indonesia di Polii e Rahayu a prendersi il primo grande titolo internazionale dopo la medaglia di bronzo ai Campionati del mondo 2018 e 2019 e ai Giochi asiatici del 2018. Il tutto con una vittoria netta di 21–19 per il primo match e 21–15 per il secondo.

Mentre il derby sud coreano valevole per la medaglia di bronzo è stato conquistato dalla coppia formata da Soyeong Kim e Heeyong Kong, che hanno battuto per 2-0 (21-10 e 21-17) le connazionali Sohee Lee e Seungchan Shin. Quest’ultima si era classificata al terzo posto della rassegna a cinque cerchi di Rio 2016 assieme a Jung Kyung-eun.

Foto: Lapresse