Vittoria Fontana, Anna Bongiorni ,Gloria Hooper ed Irene Siragusa non riescono a conquistare l’accesso nella finale dei 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze sfiorano il passaggio alla lotta per le medaglie firmando il nuovo primato italiano in 42.84.

Sesto posto per le nostre connazionali alle spalle di Gran Bretagna, USA, Giamaica, Francia ed Olanda. Alle italiane mancano nove centesimi al termine dei 400 metri, una beffa visti i tempi più alti registrati nella seconda batteria che è stata conquistata dalla Cina.

Le quattro atlete hanno rilasciato ai microfoni della FIDAL le proprie opinioni dopo la batteria. La prima è stata Anna Bongiorni che ha evidenziato un contatto contro le giapponesi. “C’è stato un contatto con il Giappone. Forse, senza quel contatto, ce l’avremmo fatta”.

C’è dispiacere nella voce di Gloria Hopper che ha voluto evidenziare il nuovo primato italiano. “Dispiace perché siamo capitate in una batteria un po’ difficile, ma siamo comunque felici di aver ottenuto il record nazionale”.

Irene Siragusa ha preso la parola dichiarando: “Dopo cinque anni abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissate, anche se chiaramente volevamo entrare in finale”. Commento simile anche per Vittoria Fontana che ha chiuso affermando: “Volevamo di più, ma era complicato in una batteria che sembrava una finale”.

Foto: LaPresse