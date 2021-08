L’Italia ha staccato il biglietto per la finale della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Fiippo Tortu ha chiuso al terzo posto la propria batteria con il tempo di 37”95, nuovo record nazionale, con un miglioramento di ben sedici centesimi rispetto al precedente primato ottenuto ai Mondiali 2019.

Un’Italia terza dietro alla Cina e al Canada, entrambe con un crono di 37”92. Una staffetta azzurra che punta alla medaglia, visto che il crono è il quarto complessivo con solo la Giamaica che sembra superiore alle avversarie, ma non inarrivabile (37”92). Da sottolineare l’eliminazione clamorosa degli Stati Uniti, solamente sesti nella batteria dell’Italia.

C’era sicuramente grande attesa per il ritorno in pista di Marcell Jacbos dopo lo storico oro di domenica 1 agosto. Il neo campione olimpico dei 100 metri ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento, questo gruppo è super unito, lavoriamo da anni insieme, la finale era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto i cambi in sicurezza, domani un’altra gara e a questo punto io continuo a sognare. I sogni portano sogni. Dove tengo l’oro? A letto con me, devo ancora metabolizzare”.

Anche Filippo Tortu, l’uomo in chiusura della staffetta, è molto contento della prestazione: “L’obiettivo era arrivare in finale, lo abbiamo fatto col record nazionale: prima volta sotto i 38”. I cambi sono stati fatti in tranquillità, l’obiettivo era arrivare al traguardo. Ora dobbiamo tirare ancora giù qualcosa per sognare ancora più in grande“.

Foto: LaPresse