Atletica, Italia seconda nel medagliere alle Olimpiadi! 5 ori da leggenda, solo gli USA finiscono davanti

L’Italia dell’atletica leggera è risorta splendidamente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Bel Paese è uscito finalmente dal tunnel dopo tanti anni bui e avari di soddisfazione, esplodendo in tutta la sua bellezza ed esaltando milioni di appassionati. Si torna a casa con addirittura cinque medaglie d’oro, quando in passato ci si era fermati massimo a quota tre (Mosca 1980 e Los Angeles 1984). Tutto è incominciato in una memorabile domenica 1° agosto, quando Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno trionfato nel giro di dieci minuti nel salto in alto e nei 100 metri. Successivamente è arrivata la doppietta nella 20 km di marcia per mano di Massimo Stano e Antonella Palmisano, poi l’incredibile magia della 4×100 maschile.

L’Italia ha vinto in alcune delle discipline simbolo non soltanto della Regina degli Sport ma delle Olimpiadi in generale. I 100 metri rappresentano indubbiamente l’evento di maggior spessore all’interno dei Giochi, l’uomo più veloce della terra è italiano come è italiano quello che salta più in alto di tutti. La staffetta veloce è iconica, il tacco e punta è l’espressione pura della tecnica.

L’Italia è clamorosamente seconda nel medagliere generale dell’atletica leggera alle Olimpiadi: si tratta del miglior piazzamento della storia! Davanti agli azzurri si sono piazzati soltanto gli USA con sette sigilli, ma tante altre potenze di questo sport sono finiti alle nostre spalle. Di seguito il medagliere di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

MEDAGLIERE ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020

Foto: Lapresse