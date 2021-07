Tour de France 2021 oggi, ventunesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Tutti contro Cannonball

Siamo all’ultimo atto del Tour de France 2021. Decisa la conformazione finale della classifica generale, con il podio che verrà occupato nell’ordine da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Richard Carapaz, oggi sarà il turno dell’ultima tappa della Grande Boucle, la Chatou-Parigi Champs-Elyseès; gli ultimi 108 chilometri di questa edizione con il classico finale su una delle strade più famose al mondo che non significano solo la chiusura della gara, ma anche una possibilità per riscrivere la storia.

PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2021

Frazione breve, che rappresenta più che altro una passerella verso la capitale francese. Dopo cinque chilometri comincia la Cote des Gres, 1900 metri al 5% di pendenza: è l’ultima montagna di questo Tour. Si procede poi fino al chilometro 42, quando si entrerà a Parigi: circuito da ripetere per otto volte fino alla volata finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo aver ‘abdicato’ a Libourne, oggi è il gran giorno per Mark Cavendish. ‘Cannonball’ ha nel mirino il quinto successo del suo Tour, la maglia verde e cancellare definitivamente Eddy Merckx dall’almanacco della corsa alla voce ‘vittorie di tappa’. Dalla sua parte anche una Deceuninck-Quick Step che è sempre stata perfetta quando è stata chiamata in causa per le volate.

Fra i pochi velocisti rimasti in gruppo, colui che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote sarà Jasper Philipsen dell’Alpecin-Fenix, ma anche Michael Matthews vorrà sicuramente dire la sua. Sonny Colbrelli parte un po’ più indietro ma proverà a fare la voce grossa, così come Wout van Aert, che potrebbe però essere appagato dai due successi del suo Tour. Qualche chance anche per l’ex campione del mondo Mads Pedersen e il ‘gorilla’ Andrè Greipel.