La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 avrà luogo venerdì 23 luglio, ma alcuni sport cominceranno ben prima, “godendo” di un inizio anticipato. Tra di essi c’è il softball, ovvero la versione femminile del baseball, nel quale sarà impegnata con qualche piccola speranza di medaglia anche l’Italia. Le azzurre scenderanno in campo già mercoledì 21 alle ore 5.00 del Bel Paese contro i fortissimi Stati Uniti.

Riguardo la disciplina, é bene puntualizzare che vi saranno alcune novità regolamentari rispetto al passato. Non va dimenticato come il softball rientri nel programma olimpico per la prima volta da Pechino 2008. L’innovazione principale è rappresentata dal pitch clock, ovvero un cronometro che imporrà sia alla lanciatrice che a chi sarà in battuta dei tempi di gioco piuttosto serrati, almeno in alcune fasi del gioco.

In sostanza la pitcher avrà un massimo di 20 secondi dal momento in cui riceve la palla per effettuare il proprio lancio. Invece la giocatrice al piatto dovrà entrare nel box di battuta non oltre i -10” e tenere sempre almeno un piede al suo intermo. La prima violazione causerà un avvertimento da parte degli arbitri, ma se il comportamento falloso dovesse essere reiterato scatterà una sanzione tangibile, ovvero un ball se l’infrazione dovesse essere commessa dalla pitcher e uno strike se, invece, dovesse essere la giocatrice in battuta a non rispettare i tempi.

Il pitch clock però non scatterà nel momento in cui ci sarà almeno una giocatrice in base. Dunque lo vedremo solo all’inizio di ogni inning o in ogni fase di gioco con tutte le basi libere. L’obiettivo dichiarato é quello di ridurre i tempi morti nei momenti potenzialmente interlocutori per rendere la partita più accattivante.

Sempre nello spirito di velocizzare i tempi, è stata confermata la novità di cominciare gli extra inning con una giocatrice in seconda base. Lo scopo è di favorire l’attacco ed evitare il prolungamento esagerato nel match. Nel baseball, addirittura, gli eventuali extra inning inizieranno con un corridore in prima e uno in seconda base. Questa dinamica, però, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Dopotutto, un’abile difesa potrebbe realizzare un doppio gioco ed eliminarli entrambi al primo colpo.

