Oggi, domenica 18 luglio, sono scattati a Varaždin, in Croazia, i Campionati Europei Giovanili 2021 di tennistavolo: fino al 24 luglio saranno in gara gli Under 19, poi da martedì 27 luglio a lunedì 2 agosto, toccherà invece agli Under 15. Oggi spazio alla fase a gironi delle gare a squadre.

Per l’Italia maschile sono stati convocati John Michael Oyebode (Il Circolo Prato 2010), Marco Antonio Cappuccio (Sant’Espedito Napoli), Tommaso Maria Giovannetti (Cral Comune di Roma), Andrea Puppo (A4 Verzuolo) e Federico Vallino Costassa (Tennistavolo Torino): gli azzurrini oggi hanno ceduto 2-3 alla Spagna, poi hanno superato per 3-2 il Belgio e per 3-0 l’Ungheria.

L’Italia femminile è composta da Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), Arianna Barani e Valentina Roncallo (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore), Miriam Benedetta Carnovale (Tennistavolo Torino) e Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro): le azzurrine hanno battuto 3-2 la Polonia, ma poi hanno perso 2-3 con la Germania, infine hanno superato per 3-1 l’Ungheria.

TORNEO MASCHILE

ITALIA-SPAGNA 2-3

John Michael Oyebode – Juan Perez 3-2 (12-10, 7-11, 10-12, 11-7, 11-8)

Andrea Puppo – Miguel Nunez 3-2 (11-9, 9-11, 8-11, 11-7, 11-6)

Marco Cappuccio – Marc Gutierrez 1-3 (11-7, 8-11, 9-11, 7-11)

John Michael Oyebode – Miguel Nunez 0-3 (9-11, 10-12, 9-11)

Andrea Puppo – Juan Perez 2-3 (5-11, 11-5, 13-11, 7-11, 10-12)

ITALIA-BELGIO 3-2

John Michael Oyebode – Adrien Rassenfosse 3-0 (11-9, 11-9, 11-9)

Andrea Puppo – Nicolas Degros 3-1 (5-11, 13-11, 11-6, 11-9)

Marco Cappuccio – Alessi Massart 2-3 (6-11, 11-9, 10-12, 11-7, 9-11)

John Michael Oyebode – Nicolas Degros 1-3 (10-12, 5-11, 11-6, 9-11)

Andrea Puppo – Adrien Rassenfosse 3-2 (11-9, 11-6, 12-14, 9-11, 12-10)

ITALIA-UNGHERIA 3-0

John Michael Oyebode – Bence Balogh 3-0 (11-7, 11-8, 11-4)

Andrea Puppo – Csaba Andras 3-1 (8-11, 11-7, 13-11, 11-8)

Marco Cappuccio – Oliver Both 3-0 (11-3, 11-3, 11-5)

TORNEO FEMMINILE

ITALIA-POLONIA 3-2

Jamila Laurenti – Anna Brzyska 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-8)

Nicole Arlia – Ilona Sztwiertnia 3-1 (9-11, 11-9, 11-6, 12-10)

Arianna Barani – Zuzanna Wielgos 0-3 (8-11, 14-16, 8-11)

Jamila Laurenti – Ilona Sztwiertnia 0-3 (8-11, 7-11, 14-16)

Nicole Arlia – Anna Brzyska 3-1 (7-11, 11-6, 18-16, 11-4 )

ITALIA- GERMANIA 2-3

Nicole Arlia – Anastasia Bondareva 3-1 (8-11, 11-7, 11-8, 11-2

Jamila Laurenti – Sophia Klee 3-1 (11-5, 15-13, 3-11, 11-7)

Arianna Barani – Naomi Pranjkovic 0-3 (6-11, 12-14, 7-11)

Nicole Arlia – Sophia Klee 2-3 (1-11, 10-12, 11-7, 11-9, 8-11)

Jamila Laurenti – Anastasia Bondareva 1-3 (5-11, 11-6, 11-13, 5-11)

ITALIA-UNGHERIA 3-1

Jamila Laurenti – Anna Violentics 3-2 (9-11, 8-11, 11-9, 11-5, 11-5)

Nicole Arlia – Helga Dari 3-2 (9-11, 11-7, 9-11, 11-6, 12-10)

Arianna Barani – Anna Fejos 1-3 (6-11, 3-11, 11-6, 8-11)

Jamila Laurenti – Helga Dari 3-0 (11-5, 11-7, 12-10)

Foto: comunicato stampa FITET