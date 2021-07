Una scia piuttosto lunga di forfait che è giunta negli ultimi giorni ha consentito all’Italia di schierare un’ulteriore giocatrice alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di Martina Trevisan, che al momento della chiusura dell’entry list olimpica era al numero 98 del ranking WTA (ora è uscita di poco dalle prime 100, e precisamente al numero 101). L’ufficializzazione è arrivata direttamente dal CONI.

Per la toscana, dunque, esordio assoluto nella rassegna a cinque cerchi, che arriva dopo un anno davvero poco fortunato. Tra qualificazioni, tabelloni principali e Billie Jean King Cup ha infatti vinto soltanto cinque partite, a fronte di 17 sconfitte, che hanno sostanzialmente vanificato il grande sforzo del Roland Garros 2020, dove dalle qualificazioni si era spinta fino ai quarti di finale.

A 27 anni, la fiorentina arriva dunque in terra giapponese dopo una vicenda sia sportiva che umana molto particolare: promessa a fine Anni 2000, si è trovata a doversi distaccare in maniera completa dal tennis per quattro anni prima di ritornare a giocare e di riprendere il proprio posto nel circuito mondiale. Il suo miglior ranking è stato quello di numero 83 il 12 ottobre scorso, cioè dopo l’edizione autunnale dell’Open di Francia.

Martina Trevisan si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il contingente femminile del tennis; in assoluto, invece, le racchette azzurre sono sette, comprendendo Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, tutti di scena tra tabellone di singolare e di doppio maschile. In senso assoluto, invece, l’Italia potrà contare su 385 rappresentanti a Tokyo con quest’aggiunta.

Foto: LaPresse