NASCAR, Kurt Busch vince la sfida in famiglia con Kyle

Prima affermazione del 2021 per Chip Ganassi Racing e per Kurt Busch. Il #1 della NASCAR Cup Series si impone in quel di Atlanta dopo una lunghissima lotta con il fratello Kyle. Il risultato di oggi è oltremodo importante per il piota Chevrolet che diventa uno tra i 16 che sicuramente saranno nei NASCAR Playoffs.

Kyle Busch, vincitore ieri per la 102^ volta nell’Xfinity Series, ha iniziato al meglio l’evento georgiano dominando la prima Stage. Il nativo di Las Vegas ha ceduto al fratello Kurt il primato nella seconda frazione dopo una concitata sosta ai box che ha visto anche un contatto tra Chase Elliott (Hendrick Motorsport #9) ed una delle gomme trasportate da un meccanico rivale. La situazione non ha portato delle conseguenze per nessuno, una fase che poteva essere pericolosa.

Kurt Busch ha allungato sul fratello e su Alex Bowman (Hendrick #48), in lotta per il secondo posto a metà del secondo segmento. La pioggia debole, presente nei pressi, non ha interrotto la Stage che è stata conquistata da Ku. Busch (Ganassi #1).

Dopo la sosta che segue il ‘traguardo volante’ la competizione è stata sospesa al fine di riparare l’asfalto. Ricordiamo che la superfice è una delle caratteristiche di questo tracciato che è immutato dal 1997 ad oggi. Tutto cambierà nel 2022 quando vi sarà una riconfigurazione delle quattro curve ed una completa riasfaltatura.

Kurt Busch ha ripreso a dettare il passo, ma tutto è cambiato a meno di 50 passaggi dalla conclusione. Il Gibbs Racing ha anticipato la sosta di Kyle che si è ritrovato in vetta con un piccolo scarto sul fratello. Il campione 2003 non si è dato per vinto ed a 25 passaggi dalla conclusione ha restituito il favore a Kyle che non ha più replicato.

Appuntamento settimana prossima a Loudon.

Classifica finale NASCAR Cup Series Atlanta

1 #1 Kurt Busch +7 LEADER

2 #18 Kyle Busch +0 +01.237

3 #19 Martin Truex Jr. +2 +02.347

4 #48 Alex Bowman +13 +09.041

5 #12 Ryan Blaney +10 +13.971

6 #8 Tyler Reddick +1 +14.981

7 #9 Chase Elliott −6 +17.084

8 #20 Christopher Bell −4 +20.027

9 #21 Matt DiBenedetto +3 +23.030

10 #2 Brad Keselowski +4 +24.330

11 #4 Kevin Harvick +10 +24.707

12 #3 Austin Dillon +1 +25.035

13 #11 Denny Hamlin −10 +27.870

14 #23 Bubba Wallace +10 +30.716

15 #14 Chase Briscoe # −4 +31.489

16 #17 Chris Buescher +2 +31.941

17 #41 Cole Custer +6 +33.009

18 #5 Kyle Larson −12 +33.288

19 #22 Joey Logano −9 1 LAP

20 #24 William Byron −1 1 LAP

21 #42 Ross Chastain −12 1 LAP

22 #7 Corey LaJoie +4 2 LAPS

23 #10 Aric Almirola −3 2 LAPS

24 #43 Erik Jones −2 2 LAPS

25 #37 * Ryan Preece +9 2 LAPS

26 #38 Anthony Alfredo # +6 3 LAPS

27 #34 Michael McDowell −2 4 LAPS

28 #6 Ryan Newman +1 4 LAPS

29 #77 Justin Haley(i) −1 5 LAPS

30 #78 BJ McLeod(i) +6 6 LAPS

Foto: LaPresse