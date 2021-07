Nuovo appuntamento alle porte per la lotta internazionale giovanile, che torna protagonista da lunedì 19 a domenica 25 luglio in quel di Budapest con i Campionati Mondiali Cadetti 2021. 30 titoli in palio sulle materassine magiare, con 10 categorie per ciascuno dei tre stili.

L’Italia, già in raduno in Ungheria, sarà rappresentata complessivamente da 5 atleti di età compresa tra i 15 e i 17 anni: Fabiana Rinella (-49 kg) e Denise Piroddu (-57 kg) per la femminile, Raul Caso (-71 kg) e Gabriele Niccolini (-80 kg) per lo stile libero, Federico Sergio Caniglia (-55 kg) per quanto riguarda la greco romana.

Tutti e cinque si sono laureati Campioni Italiani a livello giovanile in questo 2021. Raul Caso e Gabriele Niccolini si sono imposti sia tra i Cadetti che tra gli Juniores, Fabiana Rinella e Denise Piroddu tra i Cadetti, mentre Federico Caniglia si è aggiudicato il titolo nazionale juniores.

Foto: Fijlkam