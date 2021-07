LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: poker di Mark Cavendish! Il britannico eguaglia il record di Merckx!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.36 Con il poker di Mark Cavendish al Tour de France 2021, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa di questa Grande Boucle. Vi rimandiamo dunque ai nostri consueti approfondimenti, dichiarazioni e analisi della frazione odierna. Buon proseguimento di serata!

17.34 In ultima battuta riviviamo assieme lo storico 34esimo successo al Tour de France di Mark Cavendish:

17.32 Invariata invece la classifica generale con Tadej Pogacar in maglia gialla. Undicesimo l’azzurro Mattia Cattaneo:

1 1 – POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 25 52:27:12

2 2 – URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 5:18

3 3 – VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 5:32

4 4 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 5:33

5 5 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 5:58

6 6 – KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 6:16

7 7 – LUTSENKO Alexey Astana – Premier Tech 6:30

8 8 – MAS Enric Movistar Team 7:11

9 9 РMARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Cr̩dits 9:29

10 10 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10:28

11 11 – CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 15:35

17.30 Nulla da fare invece per il campione italiano Sonny Colbrelli che non è riuscito a disputare la volata odierna.

17.28 Ed ecco a voi la top 10 di giornata:

1 CAVENDISH Mark Deceuninck – Quick Step 120 100 5:04:29

2 MØRKØV Michael Deceuninck – Quick Step 50 70 ,,

3 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 25 50 ,,

4 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 15 40 ,,

5 VAN POPPEL Danny Intermarch̩ РWanty РGobert Mat̩riaux 5 32 ,,

6 ARANBURU Alex Astana – Premier Tech 26 ,,

7 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 22 ,,

8 GREIPEL André Israel Start-Up Nation 18 ,,

9 CORT Magnus EF Education – Nippo 14 ,,

10 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 10 ,,

17.26 Va comunque detto che nel finale la Deceuninck-Quick Step ha rischiato molto con un Team DSM scatenato che ha cercato di fermare il treno belga, e un Ivan Garcia Cortina (Movistar) che ha provato ad anticipare tutti. Ma ancora una volta la superiorità del Wolfpack è stata netta.

17.25 Alle spalle dell’ex campione del mondo il suo compagno di squadra Michael Morkov. Terzo, ancora una volta, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

17.24 ED È POKER PER MARK CAVENDISH!!!!!!!! Il britannico in maglia verde riscrive la storia del Tour de France conquistando il suo 34esimo sigillo alla Grande Boucle ed eguagliando il record assoluto di Eddy Merckx!!!!

17.23 Ma vengono sopravanzati dai DSM! Attacca anche Davide Ballerini!

17.22 ED ECCO IL TRENINO DELLA DECEUNINCK! ULTIMO CHILOMETRO!

17.21 Arriva anche Silvan Dillier per Jasper Philipsen. 1500 metri alla fine!

17.20 Ed è Mattia Cattaneo a pilotare il gruppo in favore di Cavendish! Avanza anche Matej Mohoric per Sonny Colbrelli!

17.19 Si sta ricomponendo il trenino della Deceuninck-Quick Step, ma tante squadre vogliono prendere la testa della corsa.

17.18 Da adesso è attiva la neutralizzazione della corsa.

17.16 Sonny Colbrelli e Mark Cavendish praticamente appaiati nella parte alta del gruppo.

17.15 Ricordiamo che oggi la neutralizzazione è ai -4,5 km.

17.14 Adesso ci provano gli AG2R Citroen Team con il Team Movistar.

17.13 Soltanto 9000 metri alla fine! Tantissima bagarre in testa al gruppo!

17.12 Mark Cavendish molto guardingo. Il gruppo torna nuovamente compatto.

17.11 Wout Van Aert attacca!!! Si porta dietro Kasper Asgreen con Michael Matthews. Attenzione ancora una volta ai ventagli!

17.10 Ma attenzione perchè con Cavendish sono rimasti solamente Asgreen, Ballerini e Morkov.

17.09 Sempre la Ineos in testa al gruppo. Avanza nuovamente la Deceuninck-Quick Step. 12 chilometri al traguardo.

17.08 Avanza anche la maglia gialla Tadej Pogacar che però non ha accanto a sé i suoi uomini della UAE Team Emirates.

17.06 Al momento non ci sono grandi chance per poter creare dei ventagli. Il vento non è poi così forte. 15 chilometri al traguardo.

17.05 Ben piazzato il campione italiano Sonny Colbrelli che si è portato in testa al gruppo in mezzo agli Ineos.

17.04 Si rialza invece il campione del mondo Julian Alaphilippe.

17.03 Grandissimo forcing da parte dei tutta la Ineos. Assente invece la Deceuninck-Quick Step.

17.02 GRUPPO COMPATTO! Ma attenzione ai ventagli. Ci provano i Bora con Daniel Oss e tutta la Ineos Grenadiers.

17.01 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri di gara.

17.00 Pacher si trova oramai nella morsa del gruppo.

16.58 Nessun problema per i corridori coinvolti nella caduta.

16.57 Ed ecco un’altra caduta nella pancia del gruppo. Coinvolti due uomini della Qhubeka NextHash: Carlos Barbero e Sergio Henao.

16.56 Prosegue il forcing in testa al gruppo da parte del campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

16.55 Attenzione perchè a breve la corsa prenderà un’altra direzione e incontrerà il vento. Tantissima bagarre in testa al gruppo con alcuni corridori che continuano a rischiare di finire fuori strada pur di rimanere davanti.

16.54 Ben posizionati nella prima parte del gruppo sia Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) che Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

16.53 Da segnalare anche il ritiro di un altro uomo del Team BikeExchange. Si tratta di Lucas Hamilton.

16.51 A 25 chilometri dal traguardo Pacher mantiene 49″ di vantaggio.

16.48 Deceuninck-Quick Step sempre più scatenata.

16.45 Il gruppo aumenta l’andatura sia per riportarsi sugli attaccanti che scongiurare qualche ventaglio. È sempre meglio cercare di rimanere davanti.

16.43 Bakelants è a un minuto da Pacher, mentre il gruppo è a 1’30”.

16.40 Nel frattempo Quentin Pacher (B&B Hotels) ha già guadagnato ben 1’15”. 34km al traguardo.

16.39 Intanto davanti al gruppo prova ad attaccare Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert).

16.38 Foratura e cambio di ruota per un altro favorito del giorno: Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

16.37 FORATURA PER MARK CAVENDISH!!! La maglia verde cambia immediatamente la propria bici per rientrare il prima possibile in gruppo.

16.34 Il gruppo dovrà fare molta attenzione in questa fase della corsa dove la strada è molto stretta lungo l’attraversamento in discesa di alcuni paesini.

16.32 Manca ancora tanto al traguardo di Carcassone: ben 40 chilometri. Non sarà facile per Pacher portare a termine questa azione solitaria.

16.30 Nel mentre Pacher ha guadagnato 25″ sul gruppo maglia gialla guidato dal campione del mondo Julian Alaphilippe e tutta la sua Deceuninck-Quick Step.

16.29 Brutto segnale per il britannico in vista delle Olimpiadi di Tokyo su cui punta veramente tanto.

16.28 E purtroppo giunge anche la notizia del ritiro di Simon Yates (BikeExhchange), uno dei corridori maggiormente coinvolti nella caduta avvenuta qualche chilometro fa in una brutta scarpata.

16.26 Nel frattempo prova ad attaccare Quentin Pacher (B&B Hotels).

16.23 47 chilometri al traguardo e gruppo guidato da un’instancabile Deceuninck-Quick Step in favore della maglia verde Mark Cavendish.

16.20 Nel frattempo stanno cercando di rientrare in gruppo due favoriti del giorno rimasti coinvolti nella caduta di prima: Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) e Cees Bol (Team DSM). Il gap è di 1′.

16.18 Ecco il momento in cui il gruppo si è ricompattato:

🤝 It has been a nice battle at the front. Omer Goldstein and @p_latour

16.16 La caduta ha comunque causato un ritiro, quello di Roger Kluge (Lotto Soudal).

16.15 Tra i corridori attardati troviamo anche Sergio Higuita (EF Education Nippo).

16.14 GRUPPO COMPATTO e pilotato dal campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

16.13 Si sta esaurendo la fuga di Goldstein e Latour. Sono attese schermaglie in testa al gruppo maglia gialla.

16.12 Attardato anche Wout Poels (Bahrain Victorius).

16.11 I corridori coinvolti nella caduta accusano un ritardo di 2’10”. Tra di loro Simon Yates (Team BikeExchange) e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

16.10 Soltanto 30″ di vantaggio per Latour e Goldstein. Il gruppo maglia gialla ha già ripreso Bennett. 54 km al traguardo.

16.07 Scatenatissimo anche il gruppo maglia gialla con Mads Pedersen. Julian Alaphilippe e Silvan Dillier fanno da stopper in favore di Mark Cavendish e Jasper Philipsen.

16.06 Pericolo scongiurato, è tornata la bagarre in testa alla corsa tra Latour e Goldstein.

16.05 La boscaglia ha sicuramente salvato i corridori, la cui caduta è stata proprio attutita dalla folta vegetazione.

16.04 Yates si rialza e fortunatamente può riprendere la corsa.

16.03 Probabilmente Tim Declerq (Deceuninck-Quick Step) è stato costretto a frenare in una curva scatenando questa brutta caduta.

16.02 Ancora a terra Simon Yates (Team BikeExchange).

16.01 Alcuni uomini stanno cercando di risalire dalla boscaglia. Che brutta scena.

16.00 BRUTTISSIMA CADUTA IN CODA AL GRUPPO!!! ALCUNI CORRIDORI FINISCONO IN UNA SCARPATA!

15.58 Bagarre anche tra i fuggitivi con l’attacco di Goldstein! Regge soltanto Latour. Cede Bennett.

15.57 E ci prova Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) con Asgreen come stopper!

15.56 Lo seguono Ivan Garcia Cortina (Movistar) e Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), ma il gruppo si ricompatta.

15.55 E scatta Philippe Gilbert (Lotto Soudal)!!!

15.53 ATTENZIONE, BAGARRE IN GRUPPO!!!

15.51 A 68 chilometri dal traguardo il vantaggio del terzetto al comando è di 1’27”.

15.48 Ecco la situazione in gruppo con al proprio comando un instancabile, un inesauribile Tim Declerq:

15.45 Il gruppo ha in mano il pieno controllo della corsa con un gap, rispetto ai fuggitivi, più che amministrabile.

15.42 Da qui sino alla conclusione della frazione non vi saranno GPM ma soltanto diversi saliscendi.

15.39 1’53” di vantaggio per loro a 77 km dall’arrivo.

15.36 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) e Pierre Latour (TotalEnergies).

15.33 43,2 km/h è la media dopo la seconda ora di gara.

15.30 Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix in testa al gruppo.

15.27 1’50” il vantaggio dei fuggitivi.

15.18 Siamo entrati negli ultimi 90 chilometri.

15.14 Scende a due minuti il vantaggio dei battistrada.

15.10 Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix lavorano in testa al gruppo.

15.05 Siamo entrati negli ultimi cento chilometri.

14.58 Mancano 104 chilometri all’arrivo.

14.54 La tappa prosegue senza grandi emozioni.

14.49 Tre minuti, ora, il vantaggio dei fuggitivi.

14.44 Colbrelli vince la volata per il quarto posto al traguardo volante. Cavendish non ha fatto lo sprint.

14.40 Mancano 116 chilometri al traguardo

14.35 Il vantaggio dei tre al comando è sceso a 2’45”

14.32 L’UCI ha comunicato che, oggi, la neutralizzazione sarà ai -4,5 e non ai -3.

14.29 Cavendish, oggi, potrebbe eguagliare il record di 34 successi alla Grande Boucle di Eddy Merckx.

14.19 Mancano 130 chilometri al traguardo.

14.15 I favoriti di oggi sono Mark Cavendish, Wout Van Aert e Jasper Philipsen.

14.12 Lavorano Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix in testa al gruppo.

14.09 Solo il vento potrebbe animare questa frazione.

14.05 140 chilometri al traguardo.

14.01 Scende a 3’30” il vantaggio dei battistrada.

13.53 Mancano 150 chilometri all’arrivo.

13.49 La tappa prosegue senza sussulti.

13.45 Scende a 4’05” il vantaggio dei primi.

13.42 158 chilometri all’arrivo.

13.34 Il gruppo passa ora al GPM.

13.32 Il gruppo, tirato dalla Deceuninck-Quick Step, insegue a 4’16”.

13.28