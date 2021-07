CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo un day-1 riservato ai ranking round, si assegna il primo titolo olimpico della storia nell’inedita gara mista a coppie, che fa il suo debutto nel programma a cinque cerchi del tiro con l’arco proprio in Giappone.

Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati hanno strappato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie all’undicesimo posto ottenuto ieri in qualificazione e si apprestano a sfidare la temibile coppia olandese agli ottavi di finale. Steve Wijler e Gabriela Schloesser rappresentano una formazione solida ma non superiore in termini di potenziale rispetto a quella azzurra.

In caso di vittoria, l’Italia troverebbe ai quarti una tra Giappone (sorpresa del ranking round, n.3 del seeding) e Francia. Parte bassa del tabellone abbastanza equilibrata in cui possono puntare in alto anche Stati Uniti, Turchia e Russia, mentre nella parte alta il Messico proverà ad impensierire la favoritissima Corea del Sud.

Si comincia alle ore 2.30 italiane con gli ottavi di finale della prova mista a coppie di tiro con l’arco, per poi proseguire nel corso della giornata con tutti gli incontri a eliminazione diretta fino alle finali. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche una freccia degli arcieri azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: buon divertimento!

Foto: World Archery