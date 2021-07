CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione ranking round – Programma in tv/streaming e tutti gli italiani in gara oggi – I favoriti gara per gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata ufficiale di gara del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Si comincia alle ore 2 della notte italiana con il ranking round femminile, poi toccherà anche agli uomini dalle 6 in poi.

Ogni atleta scoccherà complessivamente 72 frecce, che determineranno il seeding di tutti e cinque i tabelloni a eliminazione diretta previsti in Giappone. L’Italia sarà rappresentata in campo femminile da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, mentre per quanto riguarda il settore maschile si presenterà sulla linea di tiro Mauro Nespoli.

Ranking round che sarà valevole anche come fase di qualificazione per il Mixed Team Event (prova a coppie miste), dato che verranno ammessi alla fase finale solo 16 dei 29 Paesi iscritti tramite il punteggio ottenuto in combinato dal miglior uomo e dalla miglior donna di ogni Nazione.

Appuntamento fissato dunque alle ore 2 della notte in Italia per l’inizio delle competizioni odierne di tiro con l’arco a Tokyo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un tiro degli arcieri azzurri ai Giochi della XXXII Olimpiade: buon divertimento!

Foto: World Archery