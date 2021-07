LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le qualificazioni femminili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2.08 Ancora non hanno iniziato a sparare le due italiane, mentre la russa Vinogradova e la francese Anastassiou per ora non hanno commesso errori nei primi nove tiri.

2.02 Comincia la seconda parte delle qualificazioni femminili! Forza azzurre!

1.58 Adesso alle 2.00 comincerà la seconda parte delle qualificazioni femminili, mentre alle 3.00 sarà la volta di quelle maschili. Le finali sono previste per la prima mattinata italiana: alle 7.50 quella femminile, alle 8.50 quella maschile.

1.55 Il campione olimpico Gabriele Rossetti si trova un po’ più in difficoltà: 72 piattelli colpiti su 75 nella prima giornata di qualificazione. Il treno che porta alla finale non è lontano e il fiorentino si ritrovò in questa situazione anche nel 2016 quando non sbagliò più nulla per arrivare infine a vincere l’oro.

1.51 Al maschile la situazione è simile: Tammaro Cassandro al debutto olimpico si trova in terza posizione con un solo errore commesso. L’obiettivo per il casertano è centrare la finale per poi giocarsi al meglio le proprie possibilità.

1.47 Una qualificazione che sarà assai più difficile per la campionessa di Pechino 2008 e la vicecampionessa olimpica in carica, Chiara Cainero. L’azzurra nella prima giornata si è scomposta nell’ultima serie, commettendo addirittura otto errori (67 su 75). Servirà la perfezione per avere delle possibilità, oltre che un aiuto da parte delle altre.

1.44 Diana Bacosi si gioca qualcosa di importante: la campionessa olimpica di Rio 2016 ha piazzato un 75 su 75 che la proietta verso la finale.

1.40 Buongiorno e buonanotte Italia! Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni del tiro a volo skeet maschile e femminile.

I risultati della prima giornata

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle qualificazioni e le finali del tiro a volo skeet maschile e femminile.

Al femminile le cose si sono messe bene per la qualificazione per Diana Bacosi: un bel 75 su 75 ha messo sulla buona strada la veterana azzurra. Apparsa più in difficoltà invece Chiara Cainero che ha concluso la prima giornata in 24° posizione con un 67 su 75 e dovrà essere perfetta per entrare tra le prime sei.

Situazione bene o male analoga anche al maschile: Tammaro Cassandro al debutto olimpico si trova in terza piazza con un eccellente 74 su 75, mentre il campione olimpico uscente Gabriele Rossetti è diciassettesimo (72 su 75) ma pienamente in corsa per la finale.

Nel settore maschile, da iscrivere nel registro dei favoriti vi sono anche: il ceco Jakub Tomecek, il francese Eric Delaunay il kuwaitiano Mansour Al Rashedi, lo svedese Stefan Nilsson e il temibilissimo statunitense Vincent Hancock.

Al femminile possono ambire alla medaglia la cinese Wei Meng, la ceca Barbora Sumova, la francese Lucie Anastassiou, la russa Zilia Batyrshina, la slovacca Danka Bartekova e tutte e due le americane, probabilmente le più grandi rivali di tutto il concorso, ossia Amber English e Austen Jewell Smith.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale delle qualificazioni e delle fasi finali dello skeet maschile e femminile del tiro a volo. Si inizia alle 2.00 con le qualificazioni femminili, alle 3.00 sarà la volta di quelle maschili: alle 7.50 la finale femminile e alle 8.50 quella maschile. Buon divertimento!

