LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello mina vagante, ci prova anche Paolo Monna

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Tiro a Segno dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma a Tokyo. Si assegnano oggi i primi due titoli della rassegna a Cinque Cerchi e ci sono già due azzurri in gara, Sofia Ceccarello nella Carabina 10 metri ad aria compressa femminile e Paolo Monna nella Pistola 10 metri ad aria compressa maschile. L’appuntamento è previsto per l’1.30 di oggi, sabato 24 luglio, per le fasi eliminatorie della Carabina 10 metri ad aria compressa femminile, le 3.45 per la finale, le 6 per le fasi eliminatorie della Pistola 10 metri ad aria compressa maschile e le 8.30 per la finale.

Sofia Ceccarello è realmente la “mina vagante” del lotto delle carabiniste presenti alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver stupito tutti per il suo “salto” da junior a senior, la ravennate si è presa la qualificazione ai Giochi in grande stile disputando un Europeo a Osijek monumentale, fatto di un bronzo (nell’aria compressa) e di un oro (nella 3 posizioni, titolo che le è valso il pass per Tokyo), a cui ha fatto seguito anche un podio in Coppa del Mondo. Paolo Monna ha in mente un solo obiettivo: quello di entrare nella finale a otto che assegna le medaglie. Il pugliese può farcela, poi da lì ci vogliono tecnica, controllo e voglia di vincere. Ad allenarlo è un campione olimpico, Roberto Di Donna.

Nella Pistola 10 metri ad aria compressa maschile i super favoriti sono i cinesi Wei Pang e Bowen Zhang, gli indiani Chaudhary Saurabh e Abhishek Verma, la leggenda coreana Jongoh Jin (6 medaglie complessive alle Olimpiadi, 4 ori e 2 argenti), il russo Artem Chernousov, il serbo Damir Mikec, gli ucraini Pavlo Korostylov e Oleh Omelchuk e il vietnamita che a Rio 2016 si è messo l’oro al collo Hoàng Xuân Vinh.

Nella Carabina 10 metri ad aria compressa femminile le favorite per il podio sono le cinesi Luyao Wang e Qian Yang, la croata Snjezana Pejcic, la danese Rikke Maeng Ibsen, la britannica Seonaid McIntosh, la tedesca Jolyn Beer e soprattutto le indiane Apurvi Chandela e Elavenil Valarivan; senza dimenticare la coreana Heemoon Park, la russa Anastasiia Galashina e l’americana Mary Carolynn Tucker.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Tiro a Segno dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma a Tokyo con l’assegnazione dei primi due titoli. L’appuntamento è previsto per l’1.30 di oggi, sabato 24 luglio, per le fasi eliminatorie della Carabina 10 metri ad aria compressa femminile, le 3.45 per la finale, le 6 per le fasi eliminatorie della Pistola 10 metri ad aria compressa maschile e le 8.30 la finale. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!