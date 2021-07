CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Taro Daniel, sfida valida per il primo turno del torneo delle Olimpiadi di Tokyo. Per il tennista torinese il debutto giapponese sarà contro un giocatore di casa, più insidioso di quanto non possa dire la classifica che lo vede numero 110 al mondo.

Daniel si è già fatto conoscere quest’anno dagli appassionati italiani, quella di stanotte sarà la quinta partita del suo 2021 contro un nostro connazionale. Curiosamente, il giapponese ha affrontato gli azzurri ‘in coppia’, al torneo di Belgrado e al Roland Garros, con due vittorie su Gianluca Mager in Serbia e Paolo Lorenzi in Francia, entrambe nelle qualificazioni. Curiosamente, il suo cammino si è sempre infranto contro Matteo Berrettini, rispettivamente in semifinale e al primo turno.

Negli ultimi due anni e mezzo Sonego si è consolidato come un giocatore temibile su ogni superficie, ottenendo finali di rilievo su ogni superficie e riempiendo la sua bacheca con i trofei di Cagliari (terra) ed Eastbourne (erba). Una crescita che lo ha portato fino al numero 26 al mondo, tramutatosi nel numero 13 del tabellone olimpico a causa dei vari forfait.

Lorenzo Sonego e Taro Daniel si sfideranno per la prima volta in carriera. In verità negli almanacchi è già registrato uno scontro fra i due: al Challenger di Cordenons datato 2016 il giapponese vinse senza giocare, a causa di un attacco influenzale che bloccò il torinese. La partita di quest’oggi sarà la seconda dalle ore 11.00 a Tokyo, le ore 4.00 italiane, sul campo 1; a precederli la sfida tra Anna-Lena Friedsam ed Heather Watson. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse