LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurri a caccia del riscatto, tocca a fiorettisti e sciabolatrici!

02:07 Assolo dell’indiana Chadalavada, parziale di 7-0 per lei, in enorme difficoltà l’altra tunisina Ben Azizi.

02:05 Grande partenza per l’ungherese Renata Katona, cinque stoccate di vantaggio sulla tunisina Yasmine Daghfous.

02:03 Sulla pedana verde arriva il primo allungo, l’uzbeka Zaynab Mohamed comanda 5-2 sulla nipponica Chika Aoki.

02:00 Partiti i primi quattro assalti di questa giornata di gare!

01.57 Si partirà tra pochi istanti con i trentaduesimi di finale della sciabola femminile, si gareggerà su quattro pedane contemporaneamente.

01.54 Più complicata appare alla vigilia la storia per le sciabolatrici: Rossella Gregorio, Martina Criscio e Irene Vecchi partono da outsider.

01:51 Tante sono le attese per il fioretto maschile: l’Italia schiera il campione olimpico di Rio Daniele Garazzo, la testa di serie n.1 Alessio Foconi, e il plurimedagliato olimpico Andrea Cassarà.

01:48 Si inizierà con i trentaduesimi di finale, tutti gli azzurri entreranno però in gara direttamente dai sedicesimi.

01:45 Oggi ultime chance per l’Italia di andare a medaglia nelle gare individuali, da domani infatti partiranno le gare a squadre.

01:42 Fino ad ora una sola medaglia per la scherma azzurra, parliamo dell’argento conquistato nella prima giornata da Luigi Samele nella sciabola.

01:39 L’Italia, dopo la giornata nera di ieri in cui sono arrivate due medaglie di legno con Volpi e Santarelli, va a caccia del riscatto.

01:36 Bentrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della terza giornata del torneo di scherma delle Olimpiadi di Tokyo.

Buonanotte o buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo dedicata alla scherma. Oggi in pedana gli atleti del fioretto maschile e della sciabola femminile. L’Italia, dopo la delusione per le due medaglie di legno ottenute ieri va a caccia del riscatto in una giornata che potrebbe regalare forti emozioni.

Grandi aspettative per quanto concerne gli azzurri del fioretto, a partire da Daniele Garozzo che andrà a caccia del bis dopo l’oro conquistato a Rio de Janeiro nel 2016. Sarà un’impresa tutt’altro che semplice ma il siciliano è pronto a mettere in mostra tutte le sue doti, già a partire dal primo assalto contro l’egiziano Mohamed Hassan. Grande attesa anche per quello che sapranno fare Andrea Cassarà e Alessio Foconi.

Non semplice anche il compito delle sciabolatrici che andranno a caccia di un podio abbastanza complesso. Saranno tre le azzurre che scenderanno in pedana ovvero Rossella Gregorio, Martina Criscio e Irene Vecchi. Quella di oggi è una giornata importante per l’intera squadra della scherma azzurra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale di tutti i tabelloni del fioretto maschile e della sciabola femminile delle Olimpiadi di Tokyo, facendovi seguire ogni emozione e in particolare le sfide dei nostri rappresentanti stoccata per stoccata. Buon divertimento!

Foto: Bizzi/Federscherma