LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Margherita Panziera ancora deludente. Record mondiale di Schoenmaker nei 200 rana

4.43: Al via nella seconda semifinale dei 200 dorso donne Bernat (Pol), Burian (Hun), Liu (Chn), McKeown (Aus), Masse (Can), Peng (Chn), Salcutan (Mda), Barzelay (Isr)

4.40: Crolla letteralmente nel finale Margherita Panziera e non si capisce davvero il motivo perchè l’azzurra di solito è nella seconda parte che fa la differenza. Vince Seebohm in 2’07″09, seconda la statunitense Bacon in 2’07″10, terza White in 2’07″28, quarta Ruck in 2’08″73, quinta Panziera con un modesto 2’09″54 che difficilmente basterà per la finale

4.38: Ai 100 Bacon, White, Seebohm, Panziera

4.35: Al via nella prima semifinale Zamorano Sanz (Esp), Grabowski 8Aut), Ruck (Can), White (Usa), Bacon (Usa), Seebohm (Aus), Panziera (Ita), Van Rouwendaal (Ned)

4.31: Dopo la premiazione dei 200 dorso uomini sarà il momento dei 200 dorso donne con Margherita Panziera che tenta l’assalto alla finale. Quella vista ieri non è da finale ma lei può cambiare passo e registro

4.22: Oro per la Cina con 1’55″00, record asiatico, con Wang, argento per la Gran Bretagna con Scott, in 1’55″28, terzo posto per lo svizzero Desplanches in 1’56″17, a seguire Seto, Andrew, Hagino, i tre delusi di questa gara

4.20: Ai 100 Wang, Cseh, Hagino

4.18: Atleti a bordo vasca, tutto pronto per la finale

4.12: Dopo la premiazione arriva l’ultima finale di giornata, i 200 misti uomini che vedono al via Clareburt (Aus), Desplanches (Sui), Seto (Jpn), Scott (Gbr), Andrew (Usa), Hagino (Jpn), Cseh (Hun)

4.04: Che gara della McKeon che ha guidato dal primo all’ultimo metro, resistendo agli attacchi soprattutto di una Haughey che si migliora ogni volta che scende in acqua. Bella storia di Cate Campbell che ottiene la medaglia olimpica che voleva al volgere della conclusione di una carriera straordinaria ma anche controversa

4.02: EMMA MCKEON!!! Vince da favorita con 51″96, record olimpico, secondo posto per la rappresentante di Hong Kong in 52″27, record asiatico, terzo posto per l’australiana Cate Campbell che chiude in 52″52 e risale sul podio olimpico 13 anni dopo Pechino

4.01: aI 50 McKeon, Haughey, Campbell

4.00: La terza finale di giornata è quella forse più attesa, i 100 stile libero donne con Weitzeil (Usa), Oleksiak (Can), Campbell (Aus), McKeon (Aus), Haughey (Hkg), Sjoestroem (Swe), Heemskerk (Ned), Hopkin (Gbr)

3.55: E’ doppietta d’oro per Rylov! Il russo vince con il nuoto record olimpico in 1’53″27, secondo posto e argento per lo statunitense Murphy con 1’54″15, terza piazza e medaglia di bronzo per il britannico Greenbank in 1’54″78, poi Mefford, Telegdy, Kawecki

3.54: Ai 100 Rylov, Murphy, Greenbank

3.50: Tra poco arriva il momento dei 200 dorso uomini con al via Kawecki (Pol), Garcia Saiz (Esp), Murphy (Usa), Rylov (Rus), Greenbank (Gbr), Telegdy (Hun), Mefford (Usa), Irie (Jpn)

3.47: Fantastica gara della sudafricana Schoenmaker a cui King ha fatto quasi da lepre, partendo fortissimo. Lei lo ha presa come riferimento, l’ha superata ai 170 e nel finale ne aveva di più. Secondo posto per la statunitense King in 2’19″92, terzo per la statunitense Lazor in 2’20″84, poi Chikunova, Corbett, Renshaw

3.46: RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOO SCHOENMAKER!!! 2’18″95

3.45: Ai 150 Schoenmaker supera King

3.44: Ai 100 King, Schoenmaker, Chikunova

3.43: Ora la prima finale di serata, i 200 rana donne con al via Renshaw (Gbr), King (Usa), Lazor (Usa), Schoenmaker (Rsa), Chikunova (Rus), Corbett (Rsa), Wood (Gbr), Lecluyse (Bel)

3.41: Questi i finalisti dei 100 farfalla uomini: Dressel, Milak, Ponti, Miladinov, Minakov, Temple, Majerski, Martinez

3.39: DRESSEL!!! Sfiora il record del mondo lo statunitense con 49″71, che gli permette di dominare la seconda batteria. Secondo posto per lo svizzero Ponti in 50″76, poi il polacco Majerski in 51″24

3.35: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 100 farfalla: Shields (Usa), Liendo Edwards (Can), Ponti (Sui), Dressel (Usa), Majerski (Pol), Martinez (Gue), Korstanje (Ned), Szabo (Hun)

3.33: Una scheggia Milak, devastante nella vasca di ritorno: 50″31 e record olimpico migliorato. secondo il bulgaro Miladinov in 51″06, terzo il russo Minakov in 51″11

3.29: Al via tra poco la prima semifinale dei 100 farfalla uomini con al via Ramadan (Egy), Metella (Fra), Miladinov (Bul), Milak (Hun), Minakov (Rus), Temple (Aus), Mizunuma (Jpn), Sun (Chn)

3.26: In chiusura la finale dei 200 misti uomini con una grande battaglia per la vittoria. In programma anche le semifinali dei 100 farfalla uomini senza azzurri al via e con Dressel che cerca il suo secondo successo individuale.

3.23: Ci sono poi i 100 stile libero donne con tante pretendenti e la australiana McKeon che parte con i favori del pronostico

3.20: A seguire i 200 dorso uomini con il russo Rylov, a caccia della doppietta dopo l’oro nei 100, che è l’uomo da battere. Attenzione a Murphy

3.17: La prima finale: i 200 rana donne con la sudafricana Schoenmaker super favorita, sempre su tempi vicini al primato mondiale, ma attenzione anche a Lilly King che non vuole uscire da Tokyo a mani vuote nelle gare individuali

3.15: Una sola italiana in vasca, Margherita Panziera che, in seguito a una batteria nettamente al di sotto delle sue potenzialità, punta ad entrare in finale nei 200 dorso donne, dopo che alla vigilia era accreditata anche di una buona chance per il podio.

3.12: Giornata di finali spettacolari ma senza italiani al via, questa che è anche l’ultima con due sessioni di gare

3.08: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della settima giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo a due sessioni di gare pronti a vivere una girandola di emozioni con le presenze azzurre che si assottigliano, in attesa del gran finale: finora il bilancio azzurro parla di due argenti, due bronzi per gli azzurri e 15 slot in finale, record!

Si inizia alle 3.30 italiane con la sessione di finali e semifinali. Una sola italiana in vasca, Margherita Panziera che, in seguito a una batteria nettamente al di sotto delle sue potenzialità, punta ad entrare in finale nei 200 dorso donne, dopo che alla vigilia era accreditata anche di una buona chance per il podio. Quattro le finali in programma: i 200 rana donne con la sudafricana Schoenmaker super favorita, sempre su tempi vicini al primato mondiale, i 200 dorso uomini con il russo Rylov, a caccia della doppietta dopo l’oro nei 100, che è l’uomo da battere. Ci sono i 100 stile libero donno con la australiana mcKeon che parte con i favori del pronostico e i 200 misti uomini con una grande battaglia per la vittoria. In programma anche le semifinali dei 100 farfalla uomini senza azzurri al via e con Dressel che cerca il suo secondo successo individuale.

Alle 12 sarà il momento della settima e ultima sessione di batterie. Ci saranno Lorenzo Zazzeri e Santo Condorelli al via delle batterie dei 50 stile libero a caccia di una difficile qualificazione in semifinale. Non ci sono azzurre al via nelle batterie dei 50 stile libero donne. l’attesa è tutta per rivedere all’opera Gregorio Paltrinieri, dopo il capolavoro di ieri, nelle batterie dei 1500 stile libero. Il modenese, argento negli 800, sarà al via dell’ultima batteria, mentre Domenico Acerenza fa il suo debutto in questi giochi, a caccia di un posto in finale, nella penultima delle quattro batterie. Inizia anche l’avventura delle due staffette 4×100 miste: sia quella maschile che quella femminile hanno buone chances di accedere alla finale, rompendo (si spera) la tradizione che vuole le staffette miste italiane in difficoltà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse